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03 червня 2020, 12:51 3

Завербований російським ФСБ начальник поїзда "Ковель-Москва" уник кримінальної відповідальності

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03 червня 2020, 12:51 3
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Ростислав Герасимлюк добровільно заявив про зв`язок з ФСБ і не виконував завдань іноземної держави
Фото: Укрзалізниця
Ростислав Герасимлюк добровільно заявив про зв`язок з ФСБ і не виконував завдань іноземної держави

Судді луцького міськрайонного суду закрили кримінальне провадження проти начальника поїзда «Ковель-Москва-Ковель» Ростислава Герасимлюка, відкрите за державну зраду залізничника

Про це повідомляє Бюро судової інформації з посиланням на ухвалу Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише RegioNews.

За матеріалами кримінального провадження, 17 жовтня 2018 року Герасимлюк усно погодився збирати та надавати співробітнику ФСБ Росії інформацію щодо використання залізничного транспорту для перевезення військового обладнання, техніки та боєприпасів, зокрема, в зону проведення ООС. Розмова відбувалася у вагоні начальника поїзду, на території Київського залізничного вокзалу у Москві. Тут же в майбутньому мала відбуватися передача інформації.

В ухвалі написано, що слідству відоме ім’я співробітника ФСБ, а "більш точні анкетні дані досудовим розслідуванням не установлені".

Від жовтня 2018 до лютого 2020 року Герасимлюк підтримував агентурні відносини зі співробітником ФСБ, але у судових документах немає інформації як саме. У лютому начальник поїзду звернувся до правоохоронних органів України із письмовим зізнанням.

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 111 ККУ (державна зрада). Менше, ніж через два місяці обвинувальний акт направили до суду.

На підготовчому засіданні від обвинуваченого надійшло клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 111 ККУ.

Прокурор не заперечував щодо закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Він зазначив, що Герасимлюк жодних дій на виконання завдання іноземної держави не вчинив та добровільно заявив про свій зв’язок із ФСБ.

Колегія суддів Луцького міськрайонного суду у складі Олесі Калькової, Алли Полюшко та Ярослава Артиша закрила кримінальне провадження щодо Ростислава Герасимлюка.

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Луцьк Ковель Москва залізниця ФСБ РФ суд поїзд кримінальна справа
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