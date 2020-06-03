Арахамія розповів, хто може стати депутатом замість "Слуги народу" Ткаченка
Замість нардепа фракції "Слуга народу" Олександра Ткаченка, якого планують призначити на посаду міністра культури, народним депутатом може стати юрист Денис Маслов.
Про це 3 червня під час спілкування з журналістами повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.
Це пан Маслов - досвідчений юрист, тому він, можливо, буде працювати в іншому комітеті, але думаю, що це гідна заміна", - сказав Арахамія.
Згідно із даними декларації за 2018 рік, Маслов працював суддею Дніпровського райсуду міста Дніпродзержинська. Він закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара і має другу вищу освіту за спеціальністю "банківська справа".
За даними ЦВК, Денис Маслов під час на позачергових парламентських виборів 2019 року був включений до виборчого списку партії "Слуга народу" під номером 138.
Нагадаємо, 1 червня під час засідання фракції "Слуга народу" було прийняте рішення про підтримку кандидатури Олександра Ткаченка на посаду міністра культури.
- 17:27 03 червня Мінера мосту Метро у Києві суд відправив під арешт на два місяці
- 17:17 03 червня Упав-віджався: мер Черкас Бондаренко зайнявся фізкультурою в прямому ефірі
- 17:05 03 червня Арахамія розповів, хто може стати депутатом замість "Слуги народу" Ткаченка
- 16:55 03 червня Зеленський пояснив, чому призначив Петрова головою Закарпатської ОДА
- 16:48 03 червня МВС хоче позбавляти прав злісних порушників правил дорожнього руху
- 16:14 03 червня В Україні планують запровадити електронну трудову книжку
- 21:54 02 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 13:00 29 травня Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"