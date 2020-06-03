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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 червня 2020, 17:05 4

Арахамія розповів, хто може стати депутатом замість "Слуги народу" Ткаченка

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03 червня 2020, 17:05 4
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Замість Ткаченка в Раду зайде колишній суддя
Фото: Facebook
Замість Ткаченка в Раду зайде колишній суддя

Замість нардепа фракції "Слуга народу" Олександра Ткаченка, якого планують призначити на посаду міністра культури, народним депутатом може стати юрист Денис Маслов.

Про це 3 червня під час спілкування з журналістами повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

Це пан Маслов - досвідчений юрист, тому він, можливо, буде працювати в іншому комітеті, але думаю, що це гідна заміна", - сказав Арахамія.

Згідно із даними декларації за 2018 рік, Маслов працював суддею Дніпровського райсуду міста Дніпродзержинська. Він закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара і має другу вищу освіту за спеціальністю "банківська справа".

За даними ЦВК, Денис Маслов під час на позачергових парламентських виборів 2019 року був включений до виборчого списку партії "Слуга народу" під номером 138.

Нагадаємо, 1 червня під час засідання фракції "Слуга народу" було прийняте рішення про підтримку кандидатури Олександра Ткаченка на посаду міністра культури.


Олександр Ткаченко Слуга народа Верховна Рада депутат
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