У Раді хочуть збільшити штрафи за ПДР для пішоходів

Пішоходів планують карати штрафами до 680 гривень за порушення ПДР

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Пішоходів планують карати штрафами до 680 гривень за порушення ПДР

ВРУ прийняла за основу законопроект №2697, яким пропонується посилити відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху і зобов'язують їх носити при поганій видимості елементи, які відбивають світло.

На засіданні парламенту відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів України, передає RegioNews.

Так, законопроекти № 2694 № 2696 направлені на забезпечення безпеки пішоходів, які знаходяться в темний час доби на проїжджій частині дороги (вулиці), завдяки використанню світлоповертаючих елементів (стрічка, наклейка, жилет) і на зменшення кількості аварій за участю пішоходів.

Проектом № 2697 пропонується внести зміни в санкції адміністративні правопорушення, підвищивши розмір штрафу за порушення пішоходами правил дорожнього руху, в тому числі у разі знаходження їх у стані сп'яніння, або якщо такі дії призвели до створення аварійної обстановки.

Пішоходів, які порушують правила дорожнього руху, будуть карати штрафом у розмірі 255 гривень. Станом на сьогоднішній день сума аналогічного штрафу становить 51 гривню.

Якщо ж пішоходи перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, то сума штрафу для них складе 510 гривень. Станом на сьогодні - 120 гривень.

Якщо порушення ПДР призводить до аварійної ситуації, то штраф складе 680 гривень. Зараз за таке порушення накладається штраф у сумі 170 гривень.

Проект Закону "Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху" #ЗП2697 прийнято за основу https://t.co/wfnGyTm8Xv pic.twitter.com/GLKplPiCxk Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 3, 2020

Раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що кількість порушень правил дорожнього руху різко зменшилося на 40% у порівнянні з попереднім днем, коли стартувала система відеофіксації правопорушень.