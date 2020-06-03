У Раді хочуть збільшити штрафи за ПДР для пішоходів
ВРУ прийняла за основу законопроект №2697, яким пропонується посилити відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху і зобов'язують їх носити при поганій видимості елементи, які відбивають світло.
На засіданні парламенту відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів України, передає RegioNews.
Так, законопроекти № 2694 № 2696 направлені на забезпечення безпеки пішоходів, які знаходяться в темний час доби на проїжджій частині дороги (вулиці), завдяки використанню світлоповертаючих елементів (стрічка, наклейка, жилет) і на зменшення кількості аварій за участю пішоходів.
Проектом № 2697 пропонується внести зміни в санкції адміністративні правопорушення, підвищивши розмір штрафу за порушення пішоходами правил дорожнього руху, в тому числі у разі знаходження їх у стані сп'яніння, або якщо такі дії призвели до створення аварійної обстановки.
Пішоходів, які порушують правила дорожнього руху, будуть карати штрафом у розмірі 255 гривень. Станом на сьогоднішній день сума аналогічного штрафу становить 51 гривню.
Якщо ж пішоходи перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, то сума штрафу для них складе 510 гривень. Станом на сьогодні - 120 гривень.
Якщо порушення ПДР призводить до аварійної ситуації, то штраф складе 680 гривень. Зараз за таке порушення накладається штраф у сумі 170 гривень.
Проект Закону "Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху" #ЗП2697 прийнято за основу https://t.co/wfnGyTm8Xv pic.twitter.com/GLKplPiCxkВерховна Рада України (@verkhovna_rada) June 3, 2020
Раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що кількість порушень правил дорожнього руху різко зменшилося на 40% у порівнянні з попереднім днем, коли стартувала система відеофіксації правопорушень.
- 14:13 03 червня Шмигаль назвав нові вимоги МВФ для України
- 13:51 03 червня Помили асфальт і покосили траву: на Хмельниччині приготувалися до приїзду президента
- 13:47 03 червня В партії "Слуга народу" призначили керівників обласних осередків
- 13:31 03 червня Суд визнав незаконним рішення Чернівецької облради про закриття дитячого протитуберкульозного санаторію
- 13:22 03 червня У Раді хочуть збільшити штрафи за ПДР для пішоходів
- 12:51 03 червня Завербований російським ФСБ начальник поїзда "Ковель-Москва" уник кримінальної відповідальності
- 21:54 02 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 13:00 29 травня Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"