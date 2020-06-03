В партії "Слуга народу" призначили керівників обласних осередків

Призначення торкнулися дев'ять областей

Фото: Facebook/Слуга народу

Призначення торкнулися дев'ять областей

Партія "Слуга народу" повідомила про призначення керівників партійних осередків в дев'яти областях.

Як передає RegioNews, про це йдеться в заяві пресслужби партії.

Так, призначення пройшли в обласних осередках Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областях.

Наголошується, що всі кандидатури попередньо "були протокольно узгоджені Вищою радою партії та обрані членами обласних партійних організацій з подальшим протокольним затвердженням".

Новими головами обласних осередків стали:

Вінницька область - Ірина Борзова, народний депутат, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики;

- Ірина Борзова, народний депутат, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики; Волинська область - Валерій Стернійчук, народний депутат, член Комітету з питань антикорупційної політики;

- Валерій Стернійчук, народний депутат, член Комітету з питань антикорупційної політики; Житомирська область - Андрій Клочко, народний депутат, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

- Андрій Клочко, народний депутат, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Івано-Франківська область - Олена Вінтоняк, народний депутат, голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами-членами Євросоюзу;

- Олена Вінтоняк, народний депутат, голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами-членами Євросоюзу; Рівненська область - Юрій Ліпський, підприємець і громадський активіст. Під час президентської виборчої кампанії працював у штабі команди Володимира Зеленського;

- Юрій Ліпський, підприємець і громадський активіст. Під час президентської виборчої кампанії працював у штабі команди Володимира Зеленського; Харківська область - Павло Сушко, народний депутат, заступник голови фракції "Слуг народу", голова підкомітету у сфері кінематографа і реклами;

- Павло Сушко, народний депутат, заступник голови фракції "Слуг народу", голова підкомітету у сфері кінематографа і реклами; Хмельницька область - Сергій Мандзій, народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин;

- Сергій Мандзій, народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин; Чернівецька область - Віталій Другановський, підприємець. Приєднався до команди Зеленського ще в кінці 2018 року. Під час президентської кампанії очолював його передвиборний штаб;

- Віталій Другановський, підприємець. Приєднався до команди Зеленського ще в кінці 2018 року. Під час президентської кампанії очолював його передвиборний штаб; Чернігівська область - Павло Халімон, народний депутат, заступник голови фракції, заступник голови комітету аграрної політики і земельних відносин.

Голова партії Олександр Корнієнко підкреслив, що призначені керівники очолили не тимчасові передвиборчі штаби, а обласні організації партії, які продовжать діяти і після місцевих виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще один "Слуга народу" оголосив про намір балотуватися в мери Києва.