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03 червня 2020, 13:47 7

В партії "Слуга народу" призначили керівників обласних осередків

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03 червня 2020, 13:47 7
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Призначення торкнулися дев'ять областей
Фото: Facebook/Слуга народу
Призначення торкнулися дев'ять областей

Партія "Слуга народу" повідомила про призначення керівників партійних осередків в дев'яти областях.

Як передає RegioNews, про це йдеться в заяві пресслужби партії.

Так, призначення пройшли в обласних осередках Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областях.

Наголошується, що всі кандидатури попередньо "були протокольно узгоджені Вищою радою партії та обрані членами обласних партійних організацій з подальшим протокольним затвердженням".

Новими головами обласних осередків стали:

  • Вінницька область - Ірина Борзова, народний депутат, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики;
  • Волинська область - Валерій Стернійчук, народний депутат, член Комітету з питань антикорупційної політики;
  • Житомирська область - Андрій Клочко, народний депутат, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Івано-Франківська область - Олена Вінтоняк, народний депутат, голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами-членами Євросоюзу;
  • Рівненська область - Юрій Ліпський, підприємець і громадський активіст. Під час президентської виборчої кампанії працював у штабі команди Володимира Зеленського;
  • Харківська область - Павло Сушко, народний депутат, заступник голови фракції "Слуг народу", голова підкомітету у сфері кінематографа і реклами;
  • Хмельницька область - Сергій Мандзій, народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин;
  • Чернівецька область - Віталій Другановський, підприємець. Приєднався до команди Зеленського ще в кінці 2018 року. Під час президентської кампанії очолював його передвиборний штаб;
  • Чернігівська область - Павло Халімон, народний депутат, заступник голови фракції, заступник голови комітету аграрної політики і земельних відносин.

Голова партії Олександр Корнієнко підкреслив, що призначені керівники очолили не тимчасові передвиборчі штаби, а обласні організації партії, які продовжать діяти і після місцевих виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще один "Слуга народу" оголосив про намір балотуватися в мери Києва.


вибори призначення Слуга народа партія область
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