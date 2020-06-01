"Слуга народу" Олександр Ткаченко може стати міністром культури

Правляча фракція обговорює кадрові питання в Кабміні

Правляча фракція обговорює кадрові питання в Кабміні

Під час засідання фракції "Слуга народу" було прийняте рішення про підтримку кандидатури Олександра Ткаченка на посаду міністра культури.

Про це повідомив народний депутат Олександр Качура в Telegram, передає RegioNews.

Новим міністром культури стане Олександр Ткаченко. Фракція підтримала практично одностайно", - написав Качура.

Цю інформацію підтвердила також заступник голови фракції Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що на засіданні фракції не будуть обговорювати кандидата від "Слуги народу" на виборах мера Києва.

Розглядається кандидатура Олександра Ткаченка на міністра культури", - повідомила Кравчук.

Нагадаємо, раніше Олександр Ткаченко підтвердив свою майбутню участь у праймеріз "Слуги народу" на мера Києва.