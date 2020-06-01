"Слуга народу" Олександр Ткаченко може стати міністром культури
Правляча фракція обговорює кадрові питання в Кабміні
Правляча фракція обговорює кадрові питання в Кабміні
Під час засідання фракції "Слуга народу" було прийняте рішення про підтримку кандидатури Олександра Ткаченка на посаду міністра культури.
Про це повідомив народний депутат Олександр Качура в Telegram, передає RegioNews.
Новим міністром культури стане Олександр Ткаченко. Фракція підтримала практично одностайно", - написав Качура.
Цю інформацію підтвердила також заступник голови фракції Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що на засіданні фракції не будуть обговорювати кандидата від "Слуги народу" на виборах мера Києва.
Розглядається кандидатура Олександра Ткаченка на міністра культури", - повідомила Кравчук.
Нагадаємо, раніше Олександр Ткаченко підтвердив свою майбутню участь у праймеріз "Слуги народу" на мера Києва.
Стало відомо, коли в Україні створять Мінприроди
01 червня 2020, 18:37"Слуги народу" хочуть знизити прохідний бар'єр на місцевих виборах
01 червня 2020, 17:41На посаду міністра екології розглядають двох кандидатів – Лещенко
01 червня 2020, 17:05
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
31 травня 2020, 18:52Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
- 18:56 01 червня "Слуга народу" Олександр Ткаченко може стати міністром культури
- 18:37 01 червня Стало відомо, коли в Україні створять Мінприроди
- 18:26 01 червня Бойовики двічі обстріляли українські позиції, один військовий поранений
- 18:14 01 червня У Верховній раді вчасно не подав річну декларацію тільки один депутат
- 17:58 01 червня 10 областей відновили міжрегіональні автобусні перевезення - Криклій
- 17:56 01 червня В Україні завершили капремонт єдиного десантного катеру "Сватове"
- 18:52 31 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
Всі блоги »
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Симчишин Олександр
Міський голова Хмельницького
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації