Арахамия рассказал, кто может стать депутатом вместо "Слуги народа" Ткаченко
Вместо нардепа фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко, которого планируют назначить на должность министра культуры, народным депутатом может стать юрист Денис Маслов.
Об этом 3 июня во время общения с журналистами сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.
Это господин Маслов - опытный юрист, поэтому он, возможно, будет работать в другом комитете, но думаю, что это достойная замена", - сказал Арахамия.
Согласно данным декларации за 2018 год, Маслов работал судьей Днепровского райсуда города Днепродзержинска. Он окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им. О.Гончара и имеет второе высшее образование по специальности "банковское дело".
По данным ЦИК, Денис Маслов во время на внеочередных парламентских выборов 2019 года был включен в избирательный список партии "Слуга народа" под номером 138.
Напомним, 1 июня во время заседания фракции "Слуга народа" было принято решение о поддержке кандидатуры Александра Ткаченко на должность министра культуры.
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