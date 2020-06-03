Арахамия рассказал, кто может стать депутатом вместо "Слуги народа" Ткаченко

Вместо Ткаченко в Раду зайдет бывший судья

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Вместо Ткаченко в Раду зайдет бывший судья

Вместо нардепа фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко, которого планируют назначить на должность министра культуры, народным депутатом может стать юрист Денис Маслов.

Об этом 3 июня во время общения с журналистами сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

Это господин Маслов - опытный юрист, поэтому он, возможно, будет работать в другом комитете, но думаю, что это достойная замена", - сказал Арахамия.

Согласно данным декларации за 2018 год, Маслов работал судьей Днепровского райсуда города Днепродзержинска. Он окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им. О.Гончара и имеет второе высшее образование по специальности "банковское дело".

По данным ЦИК, Денис Маслов во время на внеочередных парламентских выборов 2019 года был включен в избирательный список партии "Слуга народа" под номером 138.

Напомним, 1 июня во время заседания фракции "Слуга народа" было принято решение о поддержке кандидатуры Александра Ткаченко на должность министра культуры.