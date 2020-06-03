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03 червня 2020, 16:55 3

Зеленський пояснив, чому призначив Петрова головою Закарпатської ОДА

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03 червня 2020, 16:55 3
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За словами президента, Петрова бояться місцеві контрабандисти
За словами президента, Петрова бояться місцеві контрабандисти

Під час поїздки в Хмельницьку область Володимир Зеленський пояснив, чому призначив офіцера СБУ Олексія Петрова головою Закарпатської облдержадміністрації.

Про це пише Regionews з посиланням на РБК Україна.

За словами Зеленського, великі місцеві контрабандисти домовлялися або залякували попередніх керівників.

На Закарпатті болюче питання. Поставив я губернатором офіцера СБУ, тому що будь-якого іншого купують місцеві еліти або купують інші еліти, які продають каву... їх купують або залякують. Раніше їх навіть могли поховати. Тому я поставив людину, який був другим-третім в СБУ. Людини, якого бояться, якого стороною обходять місцеві великі контрабандисти", - зазначив президент.

За його словами, під час недавніх зіткнень на КПП "Тиса" спрацювала спецоперація Петрова.

Вони зупинили звичайних наших нормальних людей, українців, які говорять "як так, ми ж 20 років платимо митнику 500 баксів і їдемо, а нам не дають, і зараз ми тобі покажемо", - показуйте", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що контрабандистів відмовилися пропускати за хабарі.

І це відбувається на всіх митницях, перевірка потужності "хто кого", ми можемо витримати. І часто-густо - контрабанда... Ми підтягнули туди Нацгвардію. Війська на Закарпатті. Ви таке бачили? Щоб якісь маршрутники викручували руки Національної гвардії України?", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що насправді, на місці було всього п'ять машин з підбурювачами.

А все решта зрозуміли, що ніхто нікого не пропустить. І таке буде в найближчі 2-3 року, будуть вони штормить країну. Але якщо ми не будемо з цим боротися, і в якийсь час у нас з вами не буде кава, не буде лосося, не буде хамона, так переживемо цей час. Але покажемо їм, що не буде іншого, немає шансу, як зламати їм хребет", - додав президент.

Нагадаємо, вранці 31 травня водії мікроавтобусів заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною через неможливість потрапити в Україну.


Володимир Зеленський Олексій Петров Закарпаття ОДА Ужгород митниця контрабанда
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