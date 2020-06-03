Помили асфальт і покосили траву: на Хмельниччині приготувалися до приїзду президента

Володимир Зеленський 3-4 червня перебуватиме з робочим візитом у Хмельницькій області

Фото: Депо

Володимир Зеленський 3-4 червня перебуватиме з робочим візитом у Хмельницькій області

У селі Давидківці, що за 7 кілометрів від Хмельницького, готуватися до приїзду Володимира Зеленського почали за кілька днів. Центральну вулицю села ремонтували навіть під проливним дощем

Про це виданню podillyanews.com розповіли місцеві жителі, пише RegioNews.

Ще від неділі, 31 травня, у селі помітили багато автівок з київськими номерами.

Хтось знає-що відбувається в центрі села? Купа машин на київських номерах, багато молодих людей, які не кажуть звідки вони…, – написав в останній день травня на сторінці села у facebook один із мешканців.

Фото: Поділля news

У понеділок, 1 червня, стало відомо: президент планує завітати у новий місцевий дитсадок:

Центральну вулицю Шестакова ремонтували навіть у дощ. Траву покосили, у дитячому таборі прибирали. Навіть асфальт від болота мили. У центрі села привезли й висипали три машини щебню, – розповіла жителька села Тетяна.

Наразі у селі 5 автівок поліції та, за спостереженнями місцевих, чимало приїжджих людей у цивільному, схожих на представників спецслужб. На перетині трьох центральних вулиць рух перекрили. У центрі села збираються мешканці, аби подивитися на приїзд Володимира Зеленського.

З офіційних джерел відомо, що сьогодні, третього червня, глава держави ознайомиться з перебігом реалізації проекту "Велике будівництво" в регіоні. Також Президент зустрінеться з представниками бізнесу Хмельницької області та відвідає лабораторію мікробіологічних досліджень.

У четвер, 4 червня, Глава держави ознайомиться з перебігом капітального ремонту автомобільної дороги М12 та відвідає місто Кам`янець-Подільський. Також запланована зустріч за участю Президента з питань розвитку туризму.