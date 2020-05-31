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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 травня 2020, 15:13 27

На кордоні з Угорщиною сутички, водії заблокували пункт пропуску "Тиса"

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31 травня 2020, 15:13 27
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Причиною називають посилення правил перевірки громадян
Фото: ДПСУ
Причиною називають посилення правил перевірки громадян

Зранку 31 травня водії мікроавтобусів заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною через неможливість потрапити в Україну.

Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo.net, передає RegioNews.

О 9.30 ранку рух через пункт пропуску в обидва напрямки був заблокований водіями, вони також зіштовхнули автомобіль прикордонників в кювет. Відомо, що конфлікт наростав упродовж кількох днів.

Раніше голова Закарпатської ОДА Олексій Петров доручив силовикам створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

Водії мікроавтобусів, які наразі перебувають на митному посту, окрім особистих речей громадян, переміщують посилки на замовлення. Деякі з них відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю. Складено кілька карток відмов. Це унеможливлює перетин кордону на законних підставах", - розповіли в Державній прикордонній службі.

На кордоні утворилася черга із понад 300 мікроавтобусів. На КПП "Тиса" прибули резервні сили прикордонної служби, також на пункт пропуску очікується прибуття начальника ДПСУ Сергія Дайнеки для врегулювання ситуації.

Крім того, ЗМІ повідомляли про термінове прибуття на Закарпаття в.о. голови Державної митної служби Ігора Мураєва.

У зв’язку з діями окремих осіб, що прямують на в’їзд в Україну та не пройшли належні види контролю, наразі призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, 16 травня, згідно із розпорядженням Кабінету міністрів, відновлює роботу пункт пропуску "Шегині" на польсько-українському кордоні.

Кабінет міністрів України під час засідання 20 травня схвалив постанову про відновлення роботи 66 пунктів пропуску на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною і Молдовою.


Угорщина водії Ужгород Пункти пропуску кпп
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