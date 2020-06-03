Зеленский объяснил, почему назначил Петрова главой Закарпатской ОГА

По словам президента, Петрова боятся местные контрабандисты

По словам президента, Петрова боятся местные контрабандисты

Об этом пишет Regionews со ссылкой на РБК Украина.

По словам Зеленского, крупные местные контрабандисты договаривались или запугивали предыдущих руководителей.

На Закарпатье больной вопрос. Поставил я губернатором офицера СБУ, потому что любого другого покупают местные элиты или покупают другие элиты, которые продают кофе… их покупают или запугивают. Раньше их даже могли похоронить. Поэтому я поставил человека, который был вторым-третьим в СБУ. Человека, которого боятся, которого стороной обходят местные крупные контрабандисты", - отметил президент.

По его словам, во время недавних столкновений на КПП "Тиса" сработала спецоперация Петрова.

Они остановили обычных наших нормальных людей, украинцев, которые говорят "как так, мы же 20 лет платим таможеннику 500 баксов и едем, а нам не дают, и мы сейчас тебе здесь покажем", - показывайте", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что контрабандистов отказались пропускать за взятки.

И это происходит на всех таможнях, проверка мощности "кто кого", можем ли мы выдержать. И сплошь и рядом - контрабанда... Мы подтянули туда Нацгвардию. Войска на Закарпатье. Вы такое видели? Чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины?", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что на самом деле, на месте было всего пять машин с подстрекателями.

А все остальные поняли, что никто никого не пропустит. И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они штормит страну. Но если мы не будем с этим бороться, и в какое-то время у нас с вами не будет кофе, не будет лосося, не будет хамона, так переживем это время. Но покажем им, что не будет другого, нет шанса, как поломать им хребет", - добавил президент.

Напомним, утром 31 мая водители микроавтобусов заблокировали пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией из-за невозможности попасть в Украину.