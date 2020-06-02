Шмигаль обговорив із представниками церков пом'якшення карантину

Представники релігійних організацій надали Уряду свої пропозиції

Фото: КМУ

Представники релігійних організацій надали Уряду свої пропозиції

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Шмигаль подякував членам Всеукраїнської Ради Церков за те, що абсолютна більшість релігійних організацій дослухались до рекомендацій щодо протидії епідемії коронавірусу та прийняли рішення призупинити на вказаний період проведення богослужінь у звичному режимі.

Він нагадав, що триває період адаптивного карантину, а з 22 травня в регіонах, де відбулося його послаблення, стало можливим проведення релігійних обрядів за умов дотримання усіх заходів.

Однак треба розуміти, що все це відбувається за обставин, коли пандемію ще не поборено. Кількість хворих в Україні вийшло на так зване "плато". 300-400 людей захворюють щодня, і це приблизно дорівнює кількості людей, які одужують щодня, але ми все ще не маємо від’ємної динаміки, і тому треба дотримуватись заходів безпеки", - сказав очільник Уряду.

У свою чергу представники релігійних організацій надали Уряду низку пропозицій щодо послаблення карантинних обмежень для релігійних організацій, спрощення оформлення гуманітарної допомоги, піднімали питання державної сімейної політики, ролі церков у залученні інвестицій до України.

Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'зв'яжуть бути в масках.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".

Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу з всіх етапів карантину.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 10 ключових ініціатив уряду, спрямованих на подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією COVID-19.