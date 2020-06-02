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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июня 2020, 21:53 6

Шмыгаль обсудил с представителями церквей смягчение карантина

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02 июня 2020, 21:53 6
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Представители религиозных организаций предоставили правительству свои предложения
Фото: КМУ
Представители религиозных организаций предоставили правительству свои предложения

2 июня премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с главами церквей и религиозных организаций - членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Шмыгаль поблагодарил членов Всеукраинского Совета Церквей за то, что абсолютное большинство религиозных организаций прислушивались к рекомендациям по противодействию эпидемии коронавируса и приняли решение приостановить на указанный период проведения богослужений в обычном режиме.

Он напомнил, что продолжается период адаптивного карантина, а с 22 мая в регионах, где произошло его ослабление, стало возможным проведение религиозных обрядов при условии соблюдения всех мер.

Однако надо понимать, что все это происходит при обстоятельствах, когда пандемия еще не преодолена. Количество больных в Украине вышло на так называемое "плато". 300-400 человек заболевают каждый день, и это примерно равно количеству людей, которые выздоравливают каждый день, но мы все еще не имеем отрицательной динамики, и поэтому нужно соблюдать меры безопасности", - сказал глава правительства.

В свою очередь представители религиозных организаций предоставили правительству ряд предложений по ослаблению карантина для религиозных организаций, упрощению оформления гуманитарной помощи, поднимали вопрос государственной семейной политики, роли церквей в привлечении инвестиций в Украину.

Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продолжить в Украине карантин, но с смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода из всех этапов карантина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 10 ключевых инициатив правительства, направленных на преодоление последствий кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.


Кабмин карантин Денис Шмыгаль церковь
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