З каструлями і ложками: під Кабміном пройшов мітинг за відкриття ресторанів

На протест вийшли кілька десятків осіб - представників ресторанного бізнесу

Фото: Макс Требухов

На протест вийшли кілька десятків осіб - представників ресторанного бізнесу

Як повідомляє LB.ua, передає RegioNews.

Мітингувальники прийшли під будинок уряду, щоб донести "серйозність вимог галузі напередодні голосування на засіданні Кабміну щодо відновлення роботи ресторанів в залах".

Люди взяли з собою каструлі з кришками, аби гриміти по них ложками і черпаками. А також плакати зі слоганами "Пора шастати по ресторанам", "Всі хочуть бути Велюр", "Думай-те! Відкрийте!", "Ми безпечніше, ніж метро і маршрутки", "Нас мільйон, дайте працювати!" "Ви зробили нас разом".

Раніше повідомлялося, що близько сотні представників ресторанного бізнесу з плакатами зібралися під стінами Чернівецької міської ради.