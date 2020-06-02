З каструлями і ложками: під Кабміном пройшов мітинг за відкриття ресторанів
На протест вийшли кілька десятків осіб - представників ресторанного бізнесу
На протест вийшли кілька десятків осіб - представників ресторанного бізнесу
Біля Кабміну відбувся мітинг Української ресторанної асоціації з вимогою дозволити роботу ресторанів у приміщеннях.
Як повідомляє LB.ua, передає RegioNews.
Мітингувальники прийшли під будинок уряду, щоб донести "серйозність вимог галузі напередодні голосування на засіданні Кабміну щодо відновлення роботи ресторанів в залах".
Люди взяли з собою каструлі з кришками, аби гриміти по них ложками і черпаками. А також плакати зі слоганами "Пора шастати по ресторанам", "Всі хочуть бути Велюр", "Думай-те! Відкрийте!", "Ми безпечніше, ніж метро і маршрутки", "Нас мільйон, дайте працювати!" "Ви зробили нас разом".
Раніше повідомлялося, що близько сотні представників ресторанного бізнесу з плакатами зібралися під стінами Чернівецької міської ради.
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