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02 червня 2020, 12:14 13

З каструлями і ложками: під Кабміном пройшов мітинг за відкриття ресторанів

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02 червня 2020, 12:14 13
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На протест вийшли кілька десятків осіб - представників ресторанного бізнесу
Фото: Макс Требухов
На протест вийшли кілька десятків осіб - представників ресторанного бізнесу

Біля Кабміну відбувся мітинг Української ресторанної асоціації з вимогою дозволити роботу ресторанів у приміщеннях.

Як повідомляє LB.ua, передає RegioNews.

Мітингувальники прийшли під будинок уряду, щоб донести "серйозність вимог галузі напередодні голосування на засіданні Кабміну щодо відновлення роботи ресторанів в залах".

Люди взяли з собою каструлі з кришками, аби гриміти по них ложками і черпаками. А також плакати зі слоганами "Пора шастати по ресторанам", "Всі хочуть бути Велюр", "Думай-те! Відкрийте!", "Ми безпечніше, ніж метро і маршрутки", "Нас мільйон, дайте працювати!" "Ви зробили нас разом".

Раніше повідомлялося, що близько сотні представників ресторанного бізнесу з плакатами зібралися під стінами Чернівецької міської ради.


Кабмін карантин бізнес протест ресторан
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