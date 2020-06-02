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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
02 червня 2020, 17:13 4

Футбольний клуб "Карпати" йде на карантин через коронавірус

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02 червня 2020, 17:13 4
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На COVID-19 захворіли 26 членів клубу
Фото: ФК "Карпати"
На COVID-19 захворіли 26 членів клубу

Футбольний клуб "Карпати" вимушено йде на карантин мінімум на два тижні у зв’язку зі спалахом коронавірусу серед гравців та персоналу команди.

Про це йдеться на Facebook-сторінці футбольного клубу "Карпати", пише RegioNews.

За результатами повторних ПЛР-тестувань команди, обслуговуючого персоналу та працівників клубу, мусимо констатувати спалах захворювання на COVID-19”- повідомили в клубі.

Сьогодні, 2 червня, з лабораторії було отримано трохи менше половини позитивних результатів на наявність коронавірусу (загалом тестування пройшли 65 осіб).

Усі інфіковані ознайомлені із результатами та перебувають в ізоляції під контролем медиків.

За інформацією Sport Arena, у львівських "Карпатах" COVID-19 діагностували у 26 осіб. Водночас, журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук повідомив, що з 26-ти інфікованих: 11 - футболісти, 15 - тренери і персонал.

Карантин у клубі запроваджено щонайменше на два тижні, повністю скасовано будь-які тренування.

Про ситуацію уже повідомили Українську асоціацію футболу та прем’єр-лігу.

Спалах COVID-19: "Карпати" вимушено йдуть на карантин За результатами повторних ПЛР-тестувань команди, обслуговуючого...

Опубліковано FC Karpaty Lviv Вівторок, 2 червня 2020 р.

Нагадаємо, вчора новий осередок коронавірусу виявили в одному з жіночих монастирів Києва.


коронавірус ФК Карпати карантин самоізоляція футбол хворі
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