Футбольний клуб "Карпати" йде на карантин через коронавірус
Футбольний клуб "Карпати" вимушено йде на карантин мінімум на два тижні у зв’язку зі спалахом коронавірусу серед гравців та персоналу команди.
Про це йдеться на Facebook-сторінці футбольного клубу "Карпати", пише RegioNews.
За результатами повторних ПЛР-тестувань команди, обслуговуючого персоналу та працівників клубу, мусимо констатувати спалах захворювання на COVID-19”- повідомили в клубі.
Сьогодні, 2 червня, з лабораторії було отримано трохи менше половини позитивних результатів на наявність коронавірусу (загалом тестування пройшли 65 осіб).
Усі інфіковані ознайомлені із результатами та перебувають в ізоляції під контролем медиків.
За інформацією Sport Arena, у львівських "Карпатах" COVID-19 діагностували у 26 осіб. Водночас, журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук повідомив, що з 26-ти інфікованих: 11 - футболісти, 15 - тренери і персонал.
Карантин у клубі запроваджено щонайменше на два тижні, повністю скасовано будь-які тренування.
Про ситуацію уже повідомили Українську асоціацію футболу та прем’єр-лігу.
Спалах COVID-19: "Карпати" вимушено йдуть на карантин За результатами повторних ПЛР-тестувань команди, обслуговуючого...Опубліковано FC Karpaty Lviv Вівторок, 2 червня 2020 р.
Нагадаємо, вчора новий осередок коронавірусу виявили в одному з жіночих монастирів Києва.
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