Ляшко: карантин в Україні можуть продовжити після 22 червня
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні через поширення коронавіруса однозначно триватиме до 22 червня, а далі все буде залежати від ситуації по захворюваності після наступних етапів його ослаблення.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.
Карантин триватиме до 22 червня, це 100%. Після будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня буде впливати на ситуацію", – запевнив він.
За словами заступника голови МОЗ, якщо загальна картина коронавіруса в країні утримуватиметься на такому ж рівні – уряд знову перегляне критерії щодо ослаблення обмежень.
Він розповів, від чого залежатимуть подальші рішення про зняття карантину.
Все буде залежати від епідемічної ситуації не тільки в Україні, але і в країнах Європейського союзу, які першими увійшли в епідемічний процес", – пояснив Ляшко.
Нагадаємо, в Україні станом на 2 червня виявили 24 340 випадків коронавирусной інфекції, померло 727, одужали вже 10 078 осіб.
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