Фото з відкритих джерел

В Україні ціни на АЗС лишаються нестабільними. Стало відомо, скільки зараз коштує заправити авто

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 16 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 91,60 гривні за літр (+0,53 гривні);

бензин А-95 – 87,95 гривні за літр (-0,13 гривні);

бензин А-92 – 84,70 гривні за літр (-0,08 гривні);

дизпальне – 102,52 гривні за літр (-0,72 гривні);

автогаз – 62,05 гривні за літр (+0,26 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.