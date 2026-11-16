Дизпальне продовжує дешевшати: що відбувається з цінами на АЗС
В Україні ціни на АЗС лишаються нестабільними. Стало відомо, скільки зараз коштує заправити авто
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 16 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 91,60 гривні за літр (+0,53 гривні);
- бензин А-95 – 87,95 гривні за літр (-0,13 гривні);
- бензин А-92 – 84,70 гривні за літр (-0,08 гривні);
- дизпальне – 102,52 гривні за літр (-0,72 гривні);
- автогаз – 62,05 гривні за літр (+0,26 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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