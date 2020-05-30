Фракція "Слуги народу" розгляне питання можливої відставки Авакова
На засіданні фракції "Слуги народу" буде піднято питання про можливу відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Як передає RegioNews, про це повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
Відверто, позиції ще не сформовані - ми на фракції ще не обговорювали, у нас засідання відбудеться у понеділок ввечері, як раз після засідання профільного комітету. Ми, звичайно, це будемо обговорювати", - сказав Монастирський.
За його словами, при ухваленні рішення "слуги народу" будуть керуватися насамперед дієвістю розслідувань нещодавніх резонансних справ — стрілянини у Броварах і зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику.
"Я прихильник того, що в цих випадках треба розглянути причини, які призвели до цих випадків, і реакції відповідних органів на цю ситуацію. Тобто були факти приховування доказів по цих справах, наскільки було сприяння швидким і яким було розслідування. Я думаю, що це буде ключовим в оцінці та ефективності, у тому числі керівництва Національної поліції і профільного міністерства", - додав Монастирський.
Нагадаємо, в ніч на 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.
Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.
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