Фракція "Слуги народу" розгляне питання можливої відставки Авакова

Засідання фракції пройде в понеділок, 1 червня

Фото: МВС

Засідання фракції пройде в понеділок, 1 червня

На засіданні фракції "Слуги народу" буде піднято питання про можливу відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як передає RegioNews, про це повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Відверто, позиції ще не сформовані - ми на фракції ще не обговорювали, у нас засідання відбудеться у понеділок ввечері, як раз після засідання профільного комітету. Ми, звичайно, це будемо обговорювати", - сказав Монастирський.

За його словами, при ухваленні рішення "слуги народу" будуть керуватися насамперед дієвістю розслідувань нещодавніх резонансних справ — стрілянини у Броварах і зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику.

"Я прихильник того, що в цих випадках треба розглянути причини, які призвели до цих випадків, і реакції відповідних органів на цю ситуацію. Тобто були факти приховування доказів по цих справах, наскільки було сприяння швидким і яким було розслідування. Я думаю, що це буде ключовим в оцінці та ефективності, у тому числі керівництва Національної поліції і профільного міністерства", - додав Монастирський.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.