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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
02 червня 2020, 13:11 30

"Слуги народу" розпочали збір підписів за відставку Авакова

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02 червня 2020, 13:11 30
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Проект постанови вже підписало майже три десятки "Слуг народу"
Фото: Укрінформ
Проект постанови вже підписало майже три десятки "Слуг народу"

Народні депутати від партії «Слуга народу» розпочали збирати підписи за відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила нардеп Єлизавета Богуцька, пише RegioNews.

Збираємо підписи за відставку Авакова, - написала нардепка і прикріпила фото проекту постанови про відставку міністра внутрішніх справ.

Собираем подписи за отставку Авакова.

Опубліковано Liza Bogutskaya Вівторок, 2 червня 2020 р.

Нагадаємо, у Верховній Раді хочуть заслухати Авакова через згвалтування в Кагарлику та перестрілку в Броварах під час години запитань до уряду в п`ятницю, 5 червня.

Можливість відставки Арсена Авакова прокоментував Антон Геращенко.

Також депутати фракції "Голос" ініціювали збір підписів за відставку Арсена Авакова.

На засіданні фракції "Слуги народу" буде піднято питання про можливу відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.


Арсен Аваков міністр Слуга народа відставка Верховна Рада МВС депутат
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