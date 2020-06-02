"Слуги народу" розпочали збір підписів за відставку Авакова
Народні депутати від партії «Слуга народу» розпочали збирати підписи за відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила нардеп Єлизавета Богуцька, пише RegioNews.
Збираємо підписи за відставку Авакова, - написала нардепка і прикріпила фото проекту постанови про відставку міністра внутрішніх справ.
Собираем подписи за отставку Авакова.Опубліковано Liza Bogutskaya Вівторок, 2 червня 2020 р.
Нагадаємо, у Верховній Раді хочуть заслухати Авакова через згвалтування в Кагарлику та перестрілку в Броварах під час години запитань до уряду в п`ятницю, 5 червня.
Можливість відставки Арсена Авакова прокоментував Антон Геращенко.
Також депутати фракції "Голос" ініціювали збір підписів за відставку Арсена Авакова.
На засіданні фракції "Слуги народу" буде піднято питання про можливу відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- 14:56 02 червня "Мінеру" мосту Метро повідомили про підозру, йому загрожує до 8 років
- 14:44 02 червня СБУ у Маріуполі викрили терориста з "групи Бєзлєра", який катував українських військових
- 14:38 02 червня Посаду голови Харківської ОДА намагались продати за мільйон доларів
- 14:21 02 червня ФСБ Росії заявила про затримання українського військового на кордоні з Кримом
- 14:19 02 червня Україна готується відкрити перші КПВВ на Донбасі: стала відома дата
- 13:47 02 червня Проти ексмера Слов`янська Нелі Штепи відкрили ще одну кримінальну справу
- 22:02 01 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
- 13:00 29 травня Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"