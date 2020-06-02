"Слуги народу" розпочали збір підписів за відставку Авакова

Проект постанови вже підписало майже три десятки "Слуг народу"

Фото: Укрінформ

Проект постанови вже підписало майже три десятки "Слуг народу"

Народні депутати від партії «Слуга народу» розпочали збирати підписи за відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова

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