Депутати заслухають Авакова на годині запитань до уряду
Парламентарі заслухають звіт міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у п’ятницю, 5 червня, під час "години запитань до уряду".
Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України, пише RegioNews.
Учасники засідання прийняли рішення у п’ятницю, 5 червня, під час "години запитань до Уряду" заслухати Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді хочуть заслухати Авакова через згвалтування в Кагарлику та перестрілку в Броварах.
Можливість відставки Арсена Авакова прокоментував Антон Геращенко.
Також депутати фракції "Голос" ініціювали збір підписів за відставку Арсена Авакова.
На засіданні фракції "Слуги народу" буде піднято питання про можливу відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- 15:51 01 червня На Херсонщині знайшли застреленого військовослужбовця
- 15:40 01 червня Поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро - відео
- 15:29 01 червня На Львівщині заблокували дороги через створення Львівської ОТГ
- 15:24 01 червня На Рівненщині податківці обкладали даниною власників алкогольних магазинів
- 15:07 01 червня 25 депутатів-мільйонерів орендують житло за кошти бюджету
- 15:01 01 червня Новим начальником вінницької поліції став Іван Іщенко
- 18:52 31 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини