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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
01 червня 2020, 13:55 24

Депутати заслухають Авакова на годині запитань до уряду

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01 червня 2020, 13:55 24
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Авакова заслухають через події в Кагарлику та Броварах
Фото: Ракурс
Авакова заслухають через події в Кагарлику та Броварах

Парламентарі заслухають звіт міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у п’ятницю, 5 червня, під час "години запитань до уряду".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України, пише RegioNews.

Учасники засідання прийняли рішення у п’ятницю, 5 червня, під час "години запитань до Уряду" заслухати Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді хочуть заслухати Авакова через згвалтування в Кагарлику та перестрілку в Броварах.

Можливість відставки Арсена Авакова прокоментував Антон Геращенко.

Також депутати фракції "Голос" ініціювали збір підписів за відставку Арсена Авакова.

На засіданні фракції "Слуги народу" буде піднято питання про можливу відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.


Арсен Аваков відставка нардепи Верховна Рада депутат Кагарлик Бровари
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