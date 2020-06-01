Депутати заслухають Авакова на годині запитань до уряду

Авакова заслухають через події в Кагарлику та Броварах

Фото: Ракурс

Авакова заслухають через події в Кагарлику та Броварах

Парламентарі заслухають звіт міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у п’ятницю, 5 червня, під час "години запитань до уряду".

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