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Зґвалтування в Кагарлику: Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова
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26 травня 2020, 12:04 60

Зґвалтування в Кагарлику: Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова

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26 травня 2020, 12:04 60
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За словами Геращенко, до Майдану подібні дії просто приховували
Фото: з відкритих джерел
За словами Геращенко, до Майдану подібні дії просто приховували

Заступник глави МВС Антон Геращенко не бачить підстав для відставки міністра Арсена Авакова через подій в Кагарлику, де поліцейські катували і зґвалтували 26-річну дівчину.

Про це він розповів в ефірі "1+1", передає RegioNews.

В даному випадку рішення необгрунтовано, оскільки ми будуємо систему, яка реагує на подібного роду події. Шість років тому до Майдану подібного роду речі просто приховували. У нас же позиція - і це якраз результат роботи міністра внутрішніх справ - повна нетерпимість до катувань і насильства", - сказав Геращенко.

Він запевняє, що звільнені поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима, які побили та зґвалтували жінку в Кагарлику, понесуть справедливе покарання.

Попереду їх чекає суд і справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін", — додав заступник глави МВС.

Геращенко повідомив, що вони працювали в поліції кілька років і прийшли після переатестації. Однак, масова переатестація поліцейських по всій країні в зв'язку з подіями в Кагарлику проводитися не буде.

Начальник відділення точно працювати не буде. Завжди є частка провини на керівника. Значить він створив такі умови, при яких його підопічні вирішили, що можуть гвалтувати і їм за це нічого не буде ", - заявив Геращенко.

Він також розповів, що реакція правоохоронців на повідомлення про насильство і тортури Кагарлицком відділенні поліції була блискавичною.

Як раніше повідомлялося, 25 травня у місті Кагарлик Київської області затримали двох поліцейських за фактом зґвалтування та побиття жінки.

Після проведеної перевірки було підтверджено причетність поліцейських до її побиття і зґвалтування. Напередодні жінку доставили в райвідділ для дачі пояснень з приводу крадіжки майна".

Згодом стали відомі імена злочинців, ними виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх підозрюють у тортурах і знущаннях.

В ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперуповноважений в своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка: одягав протигаз, застосовував наручники і здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів згвалтував потерпілу.

Колишні поліцейські затримані і знаходяться в СІЗО. Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.


поліція МВС події згвалтування Антон Геращенко
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