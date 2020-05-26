Зґвалтування в Кагарлику: Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова
Заступник глави МВС Антон Геращенко не бачить підстав для відставки міністра Арсена Авакова через подій в Кагарлику, де поліцейські катували і зґвалтували 26-річну дівчину.
Про це він розповів в ефірі "1+1", передає RegioNews.
В даному випадку рішення необгрунтовано, оскільки ми будуємо систему, яка реагує на подібного роду події. Шість років тому до Майдану подібного роду речі просто приховували. У нас же позиція - і це якраз результат роботи міністра внутрішніх справ - повна нетерпимість до катувань і насильства", - сказав Геращенко.
Він запевняє, що звільнені поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима, які побили та зґвалтували жінку в Кагарлику, понесуть справедливе покарання.
Попереду їх чекає суд і справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін", — додав заступник глави МВС.
Геращенко повідомив, що вони працювали в поліції кілька років і прийшли після переатестації. Однак, масова переатестація поліцейських по всій країні в зв'язку з подіями в Кагарлику проводитися не буде.
Начальник відділення точно працювати не буде. Завжди є частка провини на керівника. Значить він створив такі умови, при яких його підопічні вирішили, що можуть гвалтувати і їм за це нічого не буде ", - заявив Геращенко.
Він також розповів, що реакція правоохоронців на повідомлення про насильство і тортури Кагарлицком відділенні поліції була блискавичною.
Як раніше повідомлялося, 25 травня у місті Кагарлик Київської області затримали двох поліцейських за фактом зґвалтування та побиття жінки.
Після проведеної перевірки було підтверджено причетність поліцейських до її побиття і зґвалтування. Напередодні жінку доставили в райвідділ для дачі пояснень з приводу крадіжки майна".
Згодом стали відомі імена злочинців, ними виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх підозрюють у тортурах і знущаннях.
В ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперуповноважений в своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка: одягав протигаз, застосовував наручники і здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів згвалтував потерпілу.
Колишні поліцейські затримані і знаходяться в СІЗО. Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.
- 13:02 26 травня У штабі ООС повідомили про новий випадок захворювання коронавірусом серед військових
- 12:46 26 травня Тимошенко підтримає Ляшка на довиборах у Верховну Раду – ЗМІ
- 12:16 26 травня В Карпатах наприкінці весни намело майже півметра снігу
- 12:14 26 травня Уряд звільнив голову Держгеокадастру
- 12:04 26 травня Зґвалтування в Кагарлику: Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова
- 11:51 26 травня Гарант не гарантує – адвокат мера Черкас про Володимира Зеленського
- 21:55 25 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини