У "Голосі" ініціюють збір підписів за відставку Авакова
Народні депутати, члени фракції "Голос" розпочинають збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
Про це заявив перший заступник голови фракції Ярослав Железняк, пише RegioNews.
Ми вимагаємо відставки глави Міністерства внутрішніх справ пана Авакова, і ми ініціюватимемо збір підписів, щоб за цим документом винести це питання на розгляд. Якщо у більшості немає бажання підтримувати таку пропозицію, то давайте хоча б винесемо питання на годину запитань до уряду", - заявив Железнякна засіданні погоджувальної ради парламенту.
Відставка Авакова, розгляд програми уряду та порятунок бюджету. Ось, чого ми очікуємо від Верховної Ради цього тижня: ...Опубліковано Голос Понеділок, 1 червня 2020 р.
У відповідь на заяву депутата фракції "Голос" спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що збір підписів та ухвалення кадрового рішення за його підсумками неможливе з погляду законодавства, передає Інтерфакс-Україна.
Стосовно збору підписів за того чи іншого міністра, то, на жаль, на сьогодні це не передбачено українським законодавством, і саме ви були автором законопроекту, який, можливо, це врегулює", - заявив Разумков.
Нагадаємо, фракція "Голос" заявила, що вимагатиме відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після резонансного згвалтування в Кагарлику та перестрілки в Броварах.
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