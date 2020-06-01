У "Голосі" ініціюють збір підписів за відставку Авакова

Питання відставки Авакова підняли на погоджувальній раді парламенту

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Питання відставки Авакова підняли на погоджувальній раді парламенту

Про це заявив перший заступник голови фракції Ярослав Железняк, пише RegioNews.

Ми вимагаємо відставки глави Міністерства внутрішніх справ пана Авакова, і ми ініціюватимемо збір підписів, щоб за цим документом винести це питання на розгляд. Якщо у більшості немає бажання підтримувати таку пропозицію, то давайте хоча б винесемо питання на годину запитань до уряду", - заявив Железнякна засіданні погоджувальної ради парламенту.

Відставка Авакова, розгляд програми уряду та порятунок бюджету. Ось, чого ми очікуємо від Верховної Ради цього тижня: ... Опубліковано Голос Понеділок, 1 червня 2020 р.

У відповідь на заяву депутата фракції "Голос" спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що збір підписів та ухвалення кадрового рішення за його підсумками неможливе з погляду законодавства, передає Інтерфакс-Україна.

Стосовно збору підписів за того чи іншого міністра, то, на жаль, на сьогодні це не передбачено українським законодавством, і саме ви були автором законопроекту, який, можливо, це врегулює", - заявив Разумков.

Нагадаємо, фракція "Голос" заявила, що вимагатиме відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після резонансного згвалтування в Кагарлику та перестрілки в Броварах.