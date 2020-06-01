Менше ніж за добу камери зафіксували понад 35 тисяч порушень ПДР
Відеофіксація працює на найбільш завантажених ділянках
Відеофіксація працює на найбільш завантажених ділянках
За перший день роботи система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху у Києві та Київській області зафіксувала 35 тисяч випадків перевищення швидкості.
Про це повідомив у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає RegioNews.
Станом на 17:00 маємо понад 35 тисяч порушень швидкості, зафіксованих в автоматичному режимі", - написав він.
Білошицький додав, що понад 5600 порушень вже опрацьовані і по них прийняті рішення.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, водій автомобіля BMW, який проїхав 3 камери поспіль зі швидкостю 208 км/год, отримає три штрафи.
Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
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