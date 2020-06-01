Менше ніж за добу камери зафіксували понад 35 тисяч порушень ПДР

Відеофіксація працює на найбільш завантажених ділянках

Фото: flickr

Відеофіксація працює на найбільш завантажених ділянках

За перший день роботи система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху у Києві та Київській області зафіксувала 35 тисяч випадків перевищення швидкості.

Про це повідомив у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає RegioNews.

Станом на 17:00 маємо понад 35 тисяч порушень швидкості, зафіксованих в автоматичному режимі", - написав він.

Білошицький додав, що понад 5600 порушень вже опрацьовані і по них прийняті рішення.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, водій автомобіля BMW, який проїхав 3 камери поспіль зі швидкостю 208 км/год, отримає три штрафи.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.