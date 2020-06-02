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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
02 июня 2020, 13:11 35

"Слуги народа" начали сбор подписей за отставку Авакова

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02 июня 2020, 13:11 35
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Проект постановления уже подписало почти три десятка "Слуг народа"
Фото: Укринформ
Проект постановления уже подписало почти три десятка "Слуг народа"

Народные депутаты от партии «Слуга народа» начали собирать подписи за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп Елизавета Богуцкая, пишет RegioNews.

Собираем подписи за отставку Авакова, - написала нардеп и прикрепила фото проекта постановления об отставке министра внутренних дел.

Собираем подписи за отставку Авакова.

Опубликовано Liza Bogutskaya Вівторок 2 июня 2020 года.

Напомним, в Верховной Раде хотят заслушать Авакова из-за изнасилования в Кагарлыке и перестрелки в Броварах во время часа вопросов к правительству в пятницу, 5 июня.

Возможность отставки Арсена Авакова прокомментировал Антон Геращенко.

Также депутаты фракции "Голос" инициировали сбор подписей за отставку Арсена Авакова.

На заседании фракции "Слуги народа" будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.


Арсен Аваков министр Слуга народа отставка Верховная Рада МВД депутат
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