"Слуги народа" начали сбор подписей за отставку Авакова
Народные депутаты от партии «Слуга народа» начали собирать подписи за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова
Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп Елизавета Богуцкая, пишет RegioNews.
Собираем подписи за отставку Авакова, - написала нардеп и прикрепила фото проекта постановления об отставке министра внутренних дел.
Собираем подписи за отставку Авакова.Опубликовано Liza Bogutskaya Вівторок 2 июня 2020 года.
Напомним, в Верховной Раде хотят заслушать Авакова из-за изнасилования в Кагарлыке и перестрелки в Броварах во время часа вопросов к правительству в пятницу, 5 июня.
Возможность отставки Арсена Авакова прокомментировал Антон Геращенко.
Также депутаты фракции "Голос" инициировали сбор подписей за отставку Арсена Авакова.
На заседании фракции "Слуги народа" будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
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