"Слуги народа" начали сбор подписей за отставку Авакова

Проект постановления уже подписало почти три десятка "Слуг народа"

Фото: Укринформ

Проект постановления уже подписало почти три десятка "Слуг народа"

Народные депутаты от партии «Слуга народа» начали собирать подписи за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

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