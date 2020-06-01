18:56  01 червня
"Слуга народу" Олександр Ткаченко може стати міністром культури
13:39  01 червня
У Києві новий спалах коронавірусу: на карантин закрили жіночий монастир
09:42  01 червня
Коронавірус в Україні: медики фіксують спад нових випадків хвороби
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 червня 2020, 21:52 7

Суд пом'якшив запобіжний захід для Тетяни Чорновол

Читайте также
на русском языке
01 червня 2020, 21:52 7
Читайте также на русском языке
Раніше Чорновол зобов'язали не покидати межі населеного пункту, в якому вона проживає
Фото: скріншот відео
Раніше Чорновол зобов'язали не покидати межі населеного пункту, в якому вона проживає

1 червня суд продовжив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для екснародного депутата Тетяни Чорновол, однак дозволив перебувати вдень в межах Києва та Київської області.

Про це виданню "Укрінформ" розповіла адвокат Ірина Кузіна, передає RegioNews.

За її словами, під час засідання клопотання про продовження запобіжного подав прокурор.

Кузіна додала, що суд продовжив запобіжний захід у тому обсязі, як постановив Київський апеляційний суд 24 квітня, але з певним пом'якшенням.

В денний час їй можна перебувати не тільки в селі Гора, де Тетяна Миколаївна проживає, але і в межах Києва та Київської області, це без дозволу слідчого. Це пов’язано з тим, що вона працює у місті Києві", - сказала Кузіна.

Нагадаємо, 10 квітня ДБР провело обшуки в будинку депутки, під час якого вилучено речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої".

Як повідомлялось раніше, ДБР повідомило народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу партійного офісу "Партії регіонів" у 2014 році. 16 квітня суд відправив Тетяну Чорновол під домашній арешт.

24 квітня Київський апеляційний суд в ході засідання пом'якшив умови домашнього арешту для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол, змінивши цілодобовий домашній арешт на нічний.


суд Київ Тетяна Чорновол адвокат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Менше ніж за добу камери зафіксували понад 35 тисяч порушень ПДР
01 червня 2020, 20:57
З'явилась інформація про особу мінера мосту Метро
01 червня 2020, 16:39
Поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро - відео
01 червня 2020, 15:40
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
01 червня 2020, 22:02
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Симчишин Олександр
Міський голова Хмельницького
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Всі досьє »