Суд пом'якшив запобіжний захід для Тетяни Чорновол

Раніше Чорновол зобов'язали не покидати межі населеного пункту, в якому вона проживає

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Раніше Чорновол зобов'язали не покидати межі населеного пункту, в якому вона проживає

1 червня суд продовжив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для екснародного депутата Тетяни Чорновол, однак дозволив перебувати вдень в межах Києва та Київської області.

Про це виданню "Укрінформ" розповіла адвокат Ірина Кузіна, передає RegioNews.

За її словами, під час засідання клопотання про продовження запобіжного подав прокурор.

Кузіна додала, що суд продовжив запобіжний захід у тому обсязі, як постановив Київський апеляційний суд 24 квітня, але з певним пом'якшенням.

В денний час їй можна перебувати не тільки в селі Гора, де Тетяна Миколаївна проживає, але і в межах Києва та Київської області, це без дозволу слідчого. Це пов’язано з тим, що вона працює у місті Києві", - сказала Кузіна.

Нагадаємо, 10 квітня ДБР провело обшуки в будинку депутки, під час якого вилучено речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої".

Як повідомлялось раніше, ДБР повідомило народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу партійного офісу "Партії регіонів" у 2014 році. 16 квітня суд відправив Тетяну Чорновол під домашній арешт.

24 квітня Київський апеляційний суд в ході засідання пом'якшив умови домашнього арешту для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол, змінивши цілодобовий домашній арешт на нічний.