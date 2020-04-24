Суд скасував цілодобовий домашній арешт для Тетяни Чорновол
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання суду, передає RegioNews.
"Застосувати щодо Чорновол запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби – у період часу з 22:00 до 6:00, строком до 8 червня 2020 року", - сказав головуючий суддя.
Таким чином, була скасована ухвала Печерського суду про цілодобовий домашній арешт.
Також Чорновол зобов'язали прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю, а також не покидати межі населеного пункту без дозволу прокурора, слідчого чи суду.
Крім того, Чорновол повинна здати свій закордонний паспорт і повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання і місця роботи.
Суд також постановив, що вона повинна утриматися від спілкування зі свідками.
Нагадаємо, 10 квітня ДБР провело обшуки в будинку депутки, під час якого вилучено речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої".
Як повідомлялось раніше, ДБР повідомило народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу партійного офісу "Партії регіонів" у 2014 році. 16 квітня суд відправив Тетяну Чорновол під домашній арешт.
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