Суд смягчил меру пресечения для Татьяны Чорновол
1 июня суд продлил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для бывшего народного депутата Татьяны Черновол, однако позволил находиться днем в пределах Киева и Киевской области.
Об этом изданию "Укринформ" рассказала адвокат Ирина Кузина, передает RegioNews.
По ее словам, во время заседания ходатайство о продлении меры подал прокурор.
Кузина добавила, что суд продлил меру пресечения в том объеме, как постановил Киевский апелляционный суд 24 апреля, но с определенным смягчением.
В дневное время ей можно находиться не только в селе Гора, где Татьяна Николаевна проживает, но и в пределах Киева и Киевской области, без разрешения следователя. Это связано с тем, что она работает в городе Киеве", - сказала Кузина.
Напомним, 10 апреля ГБР провело обыски в доме депутки, во время которого изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".
Как сообщалось ранее, ГБР сообщило народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году. 16 апреля суд отправил Татьяну Чорновол под домашний арест.
24 апреля Киевский апелляционный суд в ходе заседания смягчил условия домашнего ареста для бывшего народного депутата Татьяны Чорновил, изменив круглосуточный домашний арест на ночной.
- 22:02 01 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 21:52 01 июня Суд смягчил меру пресечения для Татьяны Чорновол
- 21:25 01 июня Пристайко планируют назначить послом в Великобритании
- 20:57 01 июня Меньше чем за сутки камеры зафиксировали более 35 тысяч нарушений ПДД
- 20:13 01 июня Кабмин представил план преодоления последствий кризиса
- 19:55 01 июня Аваков не пришел на заседание комитета по событиям в Кагарлыке
- 22:02 01 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области