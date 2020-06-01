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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июня 2020, 21:52 7

Суд смягчил меру пресечения для Татьяны Чорновол

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01 июня 2020, 21:52 7
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Ранее Чорновол обязали не покидать пределы населенного пункта, в котором она проживает
Фото: скриншот видео
Ранее Чорновол обязали не покидать пределы населенного пункта, в котором она проживает

1 июня суд продлил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для бывшего народного депутата Татьяны Черновол, однако позволил находиться днем ​​в пределах Киева и Киевской области.

Об этом изданию "Укринформ" рассказала адвокат Ирина Кузина, передает RegioNews.

По ее словам, во время заседания ходатайство о продлении меры подал прокурор.

Кузина добавила, что суд продлил меру пресечения в том объеме, как постановил Киевский апелляционный суд 24 апреля, но с определенным смягчением.

В дневное время ей можно находиться не только в селе Гора, где Татьяна Николаевна проживает, но и в пределах Киева и Киевской области, без разрешения следователя. Это связано с тем, что она работает в городе Киеве", - сказала Кузина.

Напомним, 10 апреля ГБР провело обыски в доме депутки, во время которого изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".

Как сообщалось ранее, ГБР сообщило народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году. 16 апреля суд отправил Татьяну Чорновол под домашний арест.

24 апреля Киевский апелляционный суд в ходе заседания смягчил условия домашнего ареста для бывшего народного депутата Татьяны Чорновил, изменив круглосуточный домашний арест на ночной.


суд Киев Татьяна Чорновол адвокат
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