"Слуга народа" Александр Ткаченко может стать министром культуры
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Во время заседания фракции "Слуга народа" было принято решение о поддержке кандидатуры Александра Ткаченко на должность министра культуры.
Об этом сообщил народный депутат Александр Качура в Telegram, передает RegioNews.
Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единодушно", - написал Качура.
Эту информацию подтвердила также заместитель председателя фракции Евгения Кравчук. Она отметила, что на заседании фракции не будут обсуждать кандидата от "Слуги народа" на выборах мэра Киева.
Рассматривается кандидатура Александра Ткаченко на министра культуры", - сообщила Кравчук.
Напомним, ранее Александр Ткаченко подтвердил свое намерение участвовать в праймериз "Слуги народа" на мера Киева.
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