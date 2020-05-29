У поліції розкрили причину та нові деталі перестрілки у Броварах
Масова стрілянина у місті Бровари Київської області, яка відбулася вранці 29 травня, сталася через перерозподіл пасажиропотоку.
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, передає RegioNews.
Підтвердилася інформація, що стрілянина у Броварах відбулася через розподіл пасажиропотоку. Слідчо-оперативні заходи для встановлення та затримання інших учасників події тривають", - йдеться у повідомленні поліції.
У пресслужбі додали, що кількість затриманих зросла до 24 осіб, а слідчі розслідують 4 кримінальні провадження за фактом стрілянини.
Було встановлено, що за напрямком "Бровари-Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", та маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва", - йдеться в повідомленні.
Також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів, скільки заробляють перевізники із Броварів.
Транспортні перевезення в Україні - це дуже високоліквідна, високодохідна частина роботи, в яку часто приходить кримінальний бізнес. Наприклад, в Броварах щодня їздить 40 тисяч чоловік, 20 тисяч туди і 20 тисяч назад. Вартість квитка - 14 гривень. Значить, в день виручка становить від 600 тисяч гривень, в місяць - 18 млн гривень, на рік - 220 млн гривень", - повідомив Геращенко.
За його словами, перестрілка сталася через те, що Київська ОДА рік тому провела конкурс на надання послуг з перевезення, в результаті якого зайшов ще один перевізник, і виник конфлікт.
Він зазначив, що два конкуруючі угрупування перевізників, з Броварів і з Вінниці, вирішили з'ясувати стосунки, коли перевезення поновилися після карантину.
Молоді люди в Вінниці згодні були поїхати за 800 гривень на добу і створювати натовп для того, щоб вирішувати силовим чином питання. Швидше за все, не було в планах обох угруповань застосовувати зброю. Думали, що закінчиться протистоянням. Але, як зазвичай буває в поганих спектаклях, рушниця, що висить на стіні, вистрілює", - сказав Геращенко.
Він пообіцяв, що покарані будуть не тільки "тітушки", але і особи, які їх наймали.
Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.
Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.
За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкової події.
Також в соцмережах з'явилися фото спини чоловіка, який приймав участь в перестрілці у Броварах і отримав поранення.
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