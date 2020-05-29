Зеленський обговорив з Аваковим стрілянину в Броварах

Президент вимагає надати допомогу мешканцям будинків, в чиї вікна потрапили постріли

Фото: president.gov.ua

Президент вимагає надати допомогу мешканцям будинків, в чиї вікна потрапили постріли

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорили стрілянину, яка сталася у Броварах Київської області, з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Про це повідомляє прес-служба ОП, передає RegioNews.

Те, що відбувалося, навіть зіткненнями не можна назвати. Це нагадувало 90-ті", – зазначив глава держави.

Аваков доповів президенту, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками по тендерам з розподілу маршрутів.

У сутичці брали участь близько ста осіб. Один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група на трьох мікроавтобусах прибула зі столиці.

Київські перевізники покликали так званих тітушек, запросивши їх зі столиці та Вінницької області", – зазначив глава МВС.

За інформацією міністра, група з Вінниччини – співробітники однієї з охоронних фірм.

"В даний час затримані 20 осіб, троє перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості", – повідомив міністр внутрішніх справ.

Оголошений план-перехоплення для затримання організаторів. Також встановлюються особи тих, хто направляв озброєних людей з Вінниці.

Наголошується, що будуть зроблені кадрові висновки по Вінницькій області. Буде проведено розслідування для встановлення і покарання винних.

Уряд, в свою чергу, повинен надати допомогу громадянам, постраждалим від зіткнення.

Треба, щоб ми знайшли замовників, щоб вони понесли покарання. Також щоб на рівні уряду ми зрозуміли, як допомогти звичайним людям, майно яких постраждало в цій сутичці", – підсумував Зеленський.

Перестрілка в Броварах: що відомо

Вранці 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкової події.