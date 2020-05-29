Зеленский обсудил с Аваковым стрельбу в Броварах

Президент потребовал оказать помощь жителям домов, в чьи окна попали выстрелы

Фото: president.gov.ua

Президент потребовал оказать помощь жителям домов, в чьи окна попали выстрелы

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль обсудили стрельбу, которая произошла в Броварах Киевской области, с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом сообщает пресс-служба ОП, передает RegioNews.

То, что происходило, даже столкновениями нельзя назвать. Это напоминало 90-е", – отметил глава государства.

Аваков доложил президенту, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

В столкновении участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области", – отметил глава МВД.

По информации министра, группа с Виннитчины – сотрудники одной из охранных фирм.

"В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", – сообщил министр внутренних дел.

Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются личности тех, кто направлял вооруженных людей из Винницы.

Отмечается, что будут сделаны кадровые выводы по Винницкой области. Будет проведено расследование для установления и наказания виновных.

Правительство, в свою очередь, должно предоставить помощь гражданам, пострадавшим от столкновения.

Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. Также чтобы на уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой стычке", – подытожил Зеленский.

Перестрелка в Броварах: что известно

Утром 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.