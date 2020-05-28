Коронавірусом захворів ще один депутат від "Слуги народу"

Наразі перевіряють всіх осіб, із якими він контактував

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Наразі перевіряють всіх осіб, із якими він контактував

Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

COVID-19 захворів ще один нардеп - Валерій Божик (Слуга Народу)", - написав Гончаренко.

Цю інформацію підтвердила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, зараз Апарат Верховної Ради складає список осіб, які з ним контактували останнім часом.

Валерій Божик - народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань правової політики. Балотувався у Чернівецькій області по 204 округу із центром у місті Хотин, на території якого на початку епідемії коронавірусу фіксували найбільші спалахи захворювання, зокрема у селі Колінківці.

Нагадаємо, 20 травня уся фракція "Батьківщина" пішла на самоізоляцію після того, як захворів один з її депутатів Олег Мейдич. Також Верховна Рада скасувала всі засідання через спалах коронавірусу до 2 червня.