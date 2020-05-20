"Батьківщина" йде на самоізоляцію - захворів один з нардепів

Депутати не повернуться в Раду, поки не буде проведено тестування кожному з них

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Депутати не повернуться в Раду, поки не буде проведено тестування кожному з них

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич захворів, у нього підтверджений коронавірус.

Про це на початку пленарного засідання парламенту повідомила заступник голови ВР Олена Кондратюк, передає RegioNews. Сьогодні немає в залі однієї з фракцій, я б сказала відповідальної фракції, - це фракція "Батьківщина". На жаль, один із наших колег, а саме - Олег Мейдич захворів, у нього підтверджений коронавірус", - сказала вона. За словами Кондратюк, всі депутати пішли на самоізоляцію. І поки не буде проведено тестування кожного з депутатів, не буде рішення про те, що вони всі здорові, вони не повернуться в зал парламенту. Раніше повідомлялося, що за минулу добу в країні виявили 354 нових випадку COVID-19, 16 чоловік померли.

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