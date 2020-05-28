Шмигаль: комунальні платежі не зростатимуть
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що в країні не будуть підвищувати комунальні платежі на тлі кризи викликаної коронавірусом, а чутки про зростання тарифів є недостовірними.
Про це він повідомив на нараді у президента України, інформує RegioNews.
Незважаючи на чутки, комунальні платежі не будуть зростати. Вже майже тиждень країна знаходиться на так званому плато: щоденне кількість тих, хто одужав від коронавірусу, дорівнює кількості інфікованих", - відмітив він.
Шмигаль заявив, що уряд вже підраховує втрати від наслідків епідемії коронавірусу.
В свою чергу, президент відзначив, що економічних рішень для виходу з епідемії на сьогодні недостатньо.
Нині така стадія виходу з епідемії COVID-19, з карантину, коли люди чекають розуміння та підтримки від держави. Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії. Зважаючи на те, що відбувається у світі, нам треба якнайшвидше створити нові економічні програми допомоги", – наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо,11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив нові обмеження на пересування людей.
25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.
1 квітня на нараді у президента розглядали можливість введення додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей при знаходженні на вулиці.
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