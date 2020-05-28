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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
28 мая 2020, 18:51 23

Коронавирусом заболел еще один депутат от "Слуги народа"

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28 мая 2020, 18:51 23
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Сейчас проверяют всех лиц, с которыми он контактировал
Фото: скриншот видео
Сейчас проверяют всех лиц, с которыми он контактировал

У народного депутата от фракции "Слуга народа" Валерия Божика подтвердили наличие коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

COVID-19 заболел еще один нардеп - Валерий Божик (Слуга Народу)", - написал Гончаренко.

Эту информацию подтвердила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас Аппарат Верховной Рады составляет список лиц, которые с ним контактировали в последнее время.

Валерий Божик - народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики. Баллотировался в Черновицкой области по 204 округу с центром в городе Хотин, на территории которого в начале эпидемии коронавируса фиксировали наибольшую вспышку заболевания, в частности в селе Колинковцы.

Напомним, 20 мая вся фракция "Батькивщина" пошла на самоизоляцию после того, как заболел один из ее депутатов -Олег Мейдич. Также Верховная Рада отменила все заседание из-за вспышки коронавирус 2 июня.


коронавирус Слуга народа Верховная Рада депутат Валерий Божик
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