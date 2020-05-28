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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
28 травня 2020, 17:57 4

"Слуги народу" визначилися з кандидатом у мери Львова

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28 травня 2020, 17:57 4
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Ним, найімовірніше, стане Андрій Дещиця
Фото: Вікіпедія
Ним, найімовірніше, стане Андрій Дещиця

Партія "Слуга народу" визначилась зі своїм претендентом на пост Львівського міського голови у жовтні цього року.

Про це повідомляє видання "Діло" з посиланням на джерела, близькі до штабу партії, пише RegioNews.

Перемовини з Дещицею перебувають на завершальній стадії. Остаточну крапку в перемовинах буде поставлено під час найближчого візиту президента Зеленського на Львівщину”, - зазначило джерело.

Довідка:

Андрій Дещиця – кадровий український дипломат. Народився на Львівщині, закінчив Львівський національний університет імені І.Франка.

З лютого по червень 2014 року виконував обов`язки міністра закордонних справ України, після чого поїхав працювати до Республіки Польща у статусі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Польщі. На цій посаді перебуває і нині.

Надзвичайно відомим і популярним Андрій Дещиця став 14 червня 2014 року, коли, намагаючись заспокоїти протестувальників, що пікетували посольство Росії на знак протесту проти підтримки росіянами терористів, виконав популярну на той час пісню "Путін – ху…ло”. Скандальну пісню дипломата в YouTube переглянули понад 2,3 мільйона разів.

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вибори Львів Слуга народа мер Кандидат Андрій Дещиця
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