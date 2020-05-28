"Слуги народу" визначилися з кандидатом у мери Львова
Партія "Слуга народу" визначилась зі своїм претендентом на пост Львівського міського голови у жовтні цього року.
Про це повідомляє видання "Діло" з посиланням на джерела, близькі до штабу партії, пише RegioNews.
Перемовини з Дещицею перебувають на завершальній стадії. Остаточну крапку в перемовинах буде поставлено під час найближчого візиту президента Зеленського на Львівщину”, - зазначило джерело.
Довідка:
Андрій Дещиця – кадровий український дипломат. Народився на Львівщині, закінчив Львівський національний університет імені І.Франка.
З лютого по червень 2014 року виконував обов`язки міністра закордонних справ України, після чого поїхав працювати до Республіки Польща у статусі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Польщі. На цій посаді перебуває і нині.
Надзвичайно відомим і популярним Андрій Дещиця став 14 червня 2014 року, коли, намагаючись заспокоїти протестувальників, що пікетували посольство Росії на знак протесту проти підтримки росіянами терористів, виконав популярну на той час пісню "Путін – ху…ло”. Скандальну пісню дипломата в YouTube переглянули понад 2,3 мільйона разів.
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