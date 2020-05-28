Зеленский заявил о выходе децентрализации на финишную прямую
Кабинет министров утвердил перспективные планы для всех областей Украины, и поэтому процесс децентрализации фактически выходит на финишную прямую.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.
По его словам, перспективные планы станут основой для формирования территориальных общин. Зеленский отметил, что с их формированием уменьшится влияние центральной власти на распоряжение средствами.
Украинцы смогут получать качественные и больше услуг на местах - там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, сделать их более удобными и комфортными", - сказал Зеленский.
Он добавил, что перспективные планы утверждены для всех областей Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Донбасса.
Напомним, 7 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования ОТГ Винницкой, Донецкой, Черкасской и, с доработкой, Черновицкой областей.
13 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования ОТГ Черниговщины, а также еще четырех областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской и Закарпатской. Кроме того, в Черниговской области создадут 57 общин.
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