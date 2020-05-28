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Зеленский заявил о выходе децентрализации на финишную прямую
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28 мая 2020, 16:34 12

Зеленский заявил о выходе децентрализации на финишную прямую

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28 мая 2020, 16:34 12
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Территориальные общины получат новый уровень прав и возможностей
Фото: Офис президента
Территориальные общины получат новый уровень прав и возможностей

Кабинет министров утвердил перспективные планы для всех областей Украины, и поэтому процесс децентрализации фактически выходит на финишную прямую.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, перспективные планы станут основой для формирования территориальных общин. Зеленский отметил, что с их формированием уменьшится влияние центральной власти на распоряжение средствами.

Украинцы смогут получать качественные и больше услуг на местах - там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, сделать их более удобными и комфортными", - сказал Зеленский.

Он добавил, что перспективные планы утверждены для всех областей Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, 7 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования ОТГ Винницкой, Донецкой, Черкасской и, с доработкой, Черновицкой областей.

13 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования ОТГ Черниговщины, а также еще четырех областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской и Закарпатской. Кроме того, в Черниговской области создадут 57 общин.


Владимир Зеленский Офис президента ОТГ децентрализация
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