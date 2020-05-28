Львівську "Самопоміч" покинули одразу п`ять депутатів

Відео з позачергової сесії міської ради оприлюднили на сторінці телеканалу НТА у соцмережі, пише RegioNews.

Про вихід депутатів із фракції повідомив депутат Тарас Кльофа. Фракцію покинули Олег Береза, Ольга Посипанко, Тарас Кльофа, Ігор Стояновський, Олена Пасевич.

Власна позиція чи окрема думка депутата фракції може тягнути за собою ігнорування об’єктів та напрямків, ініціатив та програм. У кожного є вибір між альтернативою мовчки погоджуватись з партійною позицією, навіть якщо вона викликає внутрішнє несприйняття або відмовитися діяти за подвійними стандартами. Тому ми прийняли рішення про вихід з фракції з партії "Самопоміч" і продовження роботи у ЛМР як позафракційні депутати", – повідомив Тарас Кльофа.