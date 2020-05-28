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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
28 травня 2020, 13:24 15

Львівську "Самопоміч" покинули одразу п`ять депутатів

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28 травня 2020, 13:24 15
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Львівська "Самопоміч" Андрія Садового розбігається перед виборами
Фото: Львівська міська рада
Львівська "Самопоміч" Андрія Садового розбігається перед виборами

У Львові з найбільшої фракції у міській раді вийшли одразу п'ять депутатів.

Відео з позачергової сесії міської ради оприлюднили на сторінці телеканалу НТА у соцмережі, пише RegioNews.

Про вихід депутатів із фракції повідомив депутат Тарас Кльофа. Фракцію покинули Олег Береза, Ольга Посипанко, Тарас Кльофа, Ігор Стояновський, Олена Пасевич.

Власна позиція чи окрема думка депутата фракції може тягнути за собою ігнорування об’єктів та напрямків, ініціатив та програм. У кожного є вибір між альтернативою мовчки погоджуватись з партійною позицією, навіть якщо вона викликає внутрішнє несприйняття або відмовитися діяти за подвійними стандартами. Тому ми прийняли рішення про вихід з фракції з партії "Самопоміч" і продовження роботи у ЛМР як позафракційні депутати", – повідомив Тарас Кльофа.

Депутати, що вийшли із "Самопомочі" створять окрему депутатську групу "Позафракційні". Її очолить Олена Пасевич.

Мер Львова Андрій Садовий ніяк не прокоментував цю ситуацію.

"Самопоміч" у Львівській міській раді тріщить по швах

"Самопоміч" у Львівській міській раді тріщить по швах. Нині з фракції вийшли аж 5-ро депутатів. Їхня заява шокувала усіх та навіть викликала оплески Покинули фракцію: Олег Береза, Ольга Посипанко, Тарас Кльофа, Ігор Стояновський, Олена Пасевич.

Опубліковано Телеканал НТА Четвер, 28 травня 2020 р.

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Львів депутат горсовет Садовий Андрій Самопоміч фракція
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