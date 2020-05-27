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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
27 травня 2020, 11:07 3

Працівники Львівського тубдиспансеру три місяці не отримують зарплати

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27 травня 2020, 11:07 3
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Лікарі приймають пацієнтів, але грошей за роботу не отримують
Фото: .facebook.com/favorit.z
Лікарі приймають пацієнтів, але грошей за роботу не отримують

У межах другого етапу медреформи диспансер не затвердили як окрему лікарню. Не відбулося й об’єднання із Центром легеневого здоров’я, оскільки колектив не дав згоди на таке об‘єднання. Тому заклад працює без фінансування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила громадська активістка Наталія Шелестак.

Питання існування саме цього закладу - підвішане і не ясно як виходити з ситуації. Лікарі працюють , пацієнтів приймають, але зарплату не отримують. Тому що заклад не перетворений і угода не підписана", - написала Наталія Шелестак.

Активістка також повідомила, що звертатиметься до депутатів обласної ради та департаменту охорони здоров`я, аби сприяти у вирішенні проблеми.

Як лікарі можуть думати про завтра, якщо не знають, що чекати сьогодні? Нині з Тарас Ворко навідалися до Львівського...

Опубліковано Наталією Шелестак Вівторок, 26 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше львівські медики вимагали забрати намети політичних партій з-під лікарень.

Також через невиплати зарплати страйкували медики харківської "швидкої".


Львів Львівщина тубдиспансер медики лікарі зарплати реформа
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