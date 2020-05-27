Працівники Львівського тубдиспансеру три місяці не отримують зарплати
У межах другого етапу медреформи диспансер не затвердили як окрему лікарню. Не відбулося й об’єднання із Центром легеневого здоров’я, оскільки колектив не дав згоди на таке об‘єднання. Тому заклад працює без фінансування.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила громадська активістка Наталія Шелестак.
Питання існування саме цього закладу - підвішане і не ясно як виходити з ситуації. Лікарі працюють , пацієнтів приймають, але зарплату не отримують. Тому що заклад не перетворений і угода не підписана", - написала Наталія Шелестак.
Активістка також повідомила, що звертатиметься до депутатів обласної ради та департаменту охорони здоров`я, аби сприяти у вирішенні проблеми.
Як лікарі можуть думати про завтра, якщо не знають, що чекати сьогодні? Нині з Тарас Ворко навідалися до Львівського...Опубліковано Наталією Шелестак Вівторок, 26 травня 2020 р.
Нагадаємо, раніше львівські медики вимагали забрати намети політичних партій з-під лікарень.
Також через невиплати зарплати страйкували медики харківської "швидкої".
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