Казус Садового: як у Львові депутати збунтувалися проти мера

Позачергова сесія Львівської міської ради, яка відбулася на цьому тижні, стала однією з найбільш провальних для міського голови Андрія Садового в його третій каденції. Цього дня львівський мер мав нагоду згадати свою попередню каденцію, коли більшість у міській раді становили його політичні опоненти - депутати від "Свободи".

Позачергова сесія Львівської міської ради, яка відбулася на цьому тижні, стала однією з найбільш провальних для міського голови Андрія Садового в його третій каденції. Цього дня львівський мер мав нагоду згадати свою попередню каденцію, коли більшість у міській раді становили його політичні опоненти - депутати від "Свободи".

Скандал розпочався ще з формування порядку денного, коли з’ясувалося, що Андрій Садовий, який напередодні ввечері ще проводив передсесійну колегію з головами фракцій та постійних депутатських комісій, перебуває на самоізоляції. Про це депутати, як і інші мешканці міста, дізналися з ранкового ефіру однієї з львівський радіостанцій, під час якого мер особисто повідомив, що на вихідних мав підвищену температуру і лікарі порадили йому кілька днів попрацювати з дому.

Ця інформація викликала обурення депутатів, які у розпал епідемії змушені були зібратися у закритому приміщенні. Не менше обурив міських обранців і той факт, що у порядку денному виявилося 116 питань, з яких більша частина земельні та майнові. Відтак, деякі депутати, які були переконані, що мер спостерігає трансляцію сесії удома, в епітетах на його адресу не скупилися.

"Я би просив, щоб міський голова включився по Zoom і працював з нами. Просто сидіти вдома на самоізоляції - це не є робота міського голови. Якщо він дбає про місто, то повинен вийти на зв’язок і працювати з нами", - заявив голова фракції УКРОП Ігор Телішевський.

Головуючий на сесії секретар ради Анатолій Забарило розповів, що позачергове засідання ініціював міський голова і підтримала колегія.

"А щодо ухвал земельних і майнових, то на четвер минулого тижня було 59 ухвал повністю завізованих і 58, які довізовувалися. Тобто, фактично понад 100 ухвал були готові" - заявив секретар. Проте депутатів таке пояснення не влаштувало.

А голова фракції Української Галицької Партії Тарас Чолій запропонував всі майнові і земельні питання перенести на пізніше.

Висловивши своє ставлення до міського голови, депутати стоячи аплодували його заступниці з гуманітарних питань Галині Слічній, яку Садовий призначив керівницею міського штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у Львові. Галина Слічна прийшла на сесію, щоб відзвітувати перед депутатами. Після її доповіді про ситуацію із коронавірусом в місті депутати майже з усіх фракцій подякували їй за роботу, а деякі недвозначно заявили, що саме завдяки їй у Львові не було спалаху епідемії.

"Не знаю, хто піаритиметься на досягненнях потім, не знаю, як викрутять це у політичній площині, але зараз щиро хочу подякувати - за те, що слухали депутатів, ухвалювали разом з нами спільні рішення і пропонували свої ініціативи", – додав депутат від УКРОПу Ігор Зінкевич.

Провал Садового: немає грошей, немає звільнень

Далі ж депутати почали "провалювати" всі питання, у яких вбачали той чи інший інтерес міського голови. Вони вдруге відмовилися голосувати за створення корпорації "Медична рада", яка б мала координувати роботу головних лікарів і медичного персоналу трьох найбільших міських лікарень. Так, голова фракції ВО "Свобода" Маркіян Лопачак заявив, що не розуміє навіщо створювати ще один координаційний орган. Адже кожен медзаклад має головного лікаря. Є начальник управління охорони здоров’я, який координує діяльність всіх лікарень. І навіщо над структурою, яка й так непогано працює створювати ще одну? "Виникає питання - для чого це робиться, що буде робити цей орган, під кого він створюється? В ухвалі ми бачимо членів правління, а хто буде головою? Я чув вже не від одного медика, що ця вся структура створюється під Олега Березюка (голова фракції "Самопоміч" у Верховній Раді попереднього скликання – ред.), і для того, щоб координувати закупівлю медичних товарів та обладнання. Закликаю цю ухвалу не підтримувати", - заявив депутат.

Та сама провальна сесія. Фото: Роман Балук, city-adm.lviv.ua

Депутатів також обурила сума, яку запропонували виділити у статутний фонд нової структури – 25 мільйонів гривень.

"Найбільший цинізм полягає в тому, що наступним питанням буде скорочення працівників ЛМР. Тобто, 25 мільйонів ми маємо куди всунути, а потім купу людей показово звільнемо", - заявив депутат від Української галицької партії Ігор Дякович.

При цьому навіть депутати від "Самопомочі" не наважилися прямо виступити за прийняття ухвали. Роман Федишин запропонував це питання перенести. Втім, його колеги цю пропозицію не підтримали. А "за" створення "Медичної ради" проголосували лише 11 депутатів, тобто ухвалу не підтримала навіть частина мерської фракції "Самопоміч".

Ще провальнішим стало голосування за анонсоване напередодні Садовим скорочення кількості працівників мерії на 180 осіб. Депутати звинуватили мера у маніпуляціях.

"Я досліджував це питання і вважаю, що це чергова маніпуляція і брехня. Андрій Іванович знову хоче комусь сподобатися. Тому я б хотів почути - а кого саме планує звільнити Андрій Іванович? В нас станом на сьогодні близько 180 посад, які не зайняті. Він хоче скоротити діючих працівників, чи ці незайняті посади?", - обурився депутат від БПП "Солідарність" Сергій Івах.

А голова фракції ВО "Свобода" Маркіян Лопачак заявив, що ні про яку економію бюджету мова не йде. А це все передвиборчий піар міського голови.

"За три каденції Садового структура міської ради збільшилася вдвічі. Станом на зараз в рік радники міського голови отримують близько 2 млн.грн. Це втрати міського бюджету, бо я не знаю, що ці люди радять".

Також депутат зазначив, що за останні два місяці міськрадою були прийняті кілька "фантастичних" рішень, про які народні обранці дізналися з медіа. Як то: виділення 160 тисяч на соціологію, яку замовили Інституту міста; 200 тис. грн – на адміністрацію міського голови; мільйон гривень – на ЛКП "Агенція ресурсів” та десятки тисяч – на премії заступникам міського голови в час кризи.

"Я закликаю цю ухвалу не підтримувати, але якщо вже є така ініціатива міського голови, я на себе візьму відповідальність і підготую проект ухвали по скороченню структури. І почнемо з департаменту міського голови, в якому зараз працює 64 людини, носять за ним папірці. Хочу нагадати, що за часів мера Буняка (попередник Садового, - ред), там працювало 8-12 осіб", - наголосив Маркіян Лопачак.

В результаті депутати не підтримали пропозицію щодо перенесення питання, а за проект ухвали проголосували лише п’ятеро.

Запах виборів

На цій же сесії депутати затвердили низку пільг для підприємців, які постраждали від карантину. Проте і тут не обійшлося без скандалу. Фракція УКРОП звинуватила "Самопоміч" у крадіжці своєї ініціативи щодо звільнення від сплати Єдиного податку ФОПів, яким заборонено працювати під час карантину. Ця ініціатива дійсно в усіх офіційних повідомленнях мерії висвітлювалася як пропозиція "Самопопоочі", хоча УКРОП оприлюднив її на кілька годин раніше.

В результаті в усіх прийнятих ухвалах щодо пільг підприємців було спеціально зазначено, що це спільна ініціатива усіх фракцій ради, а мера та його політичну силу звинуватили у нечесному політичному піарі.

Фото: Приміщення Львівської міської ради, facebook.com/pg/andriy.sadovyi

У такому стилі минула вся сесія. У підсумку зі 116 питань порядку денного депутати прийняли 20, а решту або перенесли або відхилили. Особливе обурення викликала пропозиція купівлі в лізинг за бюджетні кошт 10 карет швидкої допомоги, які б мали надавати платні послуги. Депутати також відмовилися вносити зміни до бюджету розвитку та перенесли на наступну сесію усі земельні та майнові питання.

Єдине виключення було зроблено для комунального майна, яке пропонувалося віддати в рахунок погашення боргу, що виник ще за ремонт доріг до футбольного Євро 2012. Втім, депутати заявили, що за борг в сумі трохи більше 32 мільйонів гривень виконавча влада хоче віддати майно, земля під яким може коштувати близько 100 мільйонів і включили запропоновані об’єкти до списку приватизації через аукціон. Окремий скандал виник через те, що стаття депутата Сергія Іваха, в якій описувалися всі перипетії цієї справи, зникла з офіційного порталу міської ради. Як стверджує сам депутат – її видалили за вказівкою міського голови, і йдеться про політичну цензуру та наступ на свободу слова.

За іронією долі, буквально в день скандальної сесії експерти Громадянської мережі ОПОРА оприлюднили дослідження, у якому зробили висновок, що Львівська міська рада має стабільну "мерську більшість", яка працює без змін та скандалів з початку каденції. Натомість опозиційні фракції не координують своїх зусиль між собою. До такого висновку експерти прийшли проаналізувавши, зокрема, показники сумісності голосувань усіх партій в міськраді. До останнього засідання з цим цілком можна було погодитися. На цьому тлі остання сесія справді виглядає нетиповою. Чи були це лише хвилинні емоції депутатів - покаже вже наступне засідання, на яке, очевидно, будуть винесені всі провалені обранцями питання. Але, схоже, безроздільне панування Садового у мерії таки наближається до завершення. Чим менше часу залишатиметься до місцевих виборів, тим важче міському голові буде знаходити спільну мову з політично строкатим депутатським корпусом. Такої думки дотримуються і деякі посадовці мерії.

"Запахло виборами. Фраза, яка найкраще передасть суть сьогоднішньої позачергової сесії", - так написав у своєму особистому блозі начальник управління "Секретаріат ради" ЛМР Юрій Лукашевський, підводячи підсумки сесійного дня.

P.S. Про те, що депутати таки не керувалися емоціями під час сесії може свідчити учорашня заява фракції БПП Солідарність. У ній особливо наголошується, що депутати різних політичних сил об’єдналися, щоб не дати міському голові Львова Андрію Садовому провести комерційні питання. Тож, наступна сесія обіцяє бути не менш цікавою…