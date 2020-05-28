10:50  28 травня
Мустафа Джемілєв готується подати позов до Європейського суду
09:44  28 травня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 477 нових випадків
14:55  28 травня
Найбагатшими людьми України є Ахметов, Пінчук і Порошенко – Forbes
UA | RU
UA | RU
28 травня 2020, 12:26 8

В Одесі мітингують на підтримку заступника директора згорілого коледжу (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Читайте также
на русском языке
28 травня 2020, 12:26 8
Читайте также на русском языке
Паралельно мирну акцію проводять в Києві, Львові та Харкові
Фото: УСІ
Паралельно мирну акцію проводять в Києві, Львові та Харкові

Сьогодні, 28 травня, в 11 ранку під будівлею Апеляційного суду на мирній акції зібралися одесити, щоб підтримати Андрія Хаєцького, колишнього заступника директора згорілого коледжу на вулиці Троїцької.

Про це пише RegioNews з посиланням на УСІ.

Організатори мітингу впевнені, що Андрія Хаєцького хочуть зробити "стрілочником" у трагедії, оскільки він єдиний, до кого суд застосував таку міру запобіжного заходу, відправивши в СІЗО. Також мітингувальники стверджують, що Хаєцький не відповідав за пожежну безпеку в коледжі.

Акція на підтримку колишнього заступника директора згорілого коледжу на Троїцькій Андрія Хаєцького

Опубліковано Українська Служба Інформації Четвер, 28 травня 2020 р.

Нагадаємо, 15 травня у справі про пожежу на Троїцькій з'явилися нові підозрювані — викладачка Ірина Таранова і колишній заступник директора з адміністративно-господарської роботи Андрій Хаєцький, який звільнився до пожежі. Ірину Таранову суд відправив під домашній арешт, а Хаецкого — в СІЗО строком на два місяці. Йому загрожує тюремний термін до 8 років.


суд Одеса Київ Львів пожежа митинг кримінальна справа Харьків
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Екстрадиція Онищенко: у САП відреагували на відмову Німеччини
28 травня 2020, 12:04
Мустафа Джемілєв готується подати позов до Європейського суду
28 травня 2020, 10:50
В Харкові заступницю голови райсуду піймали на хабарі в $4 тисячі
28 травня 2020, 09:11
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 травня 2020, 21:57
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »