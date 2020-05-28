В Одесі мітингують на підтримку заступника директора згорілого коледжу (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Паралельно мирну акцію проводять в Києві, Львові та Харкові

Фото: УСІ

Паралельно мирну акцію проводять в Києві, Львові та Харкові

Сьогодні, 28 травня, в 11 ранку під будівлею Апеляційного суду на мирній акції зібралися одесити, щоб підтримати Андрія Хаєцького, колишнього заступника директора згорілого коледжу на вулиці Троїцької.

Про це пише RegioNews з посиланням на УСІ.

Організатори мітингу впевнені, що Андрія Хаєцького хочуть зробити "стрілочником" у трагедії, оскільки він єдиний, до кого суд застосував таку міру запобіжного заходу, відправивши в СІЗО. Також мітингувальники стверджують, що Хаєцький не відповідав за пожежну безпеку в коледжі.

Акція на підтримку колишнього заступника директора згорілого коледжу на Троїцькій Андрія Хаєцького Опубліковано Українська Служба Інформації Четвер, 28 травня 2020 р.

Нагадаємо, 15 травня у справі про пожежу на Троїцькій з'явилися нові підозрювані — викладачка Ірина Таранова і колишній заступник директора з адміністративно-господарської роботи Андрій Хаєцький, який звільнився до пожежі. Ірину Таранову суд відправив під домашній арешт, а Хаецкого — в СІЗО строком на два місяці. Йому загрожує тюремний термін до 8 років.