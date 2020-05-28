Львовскую "Самопомощь" покинули сразу пять депутатов

Видео с внеочередной сессии городского совета обнародовали на странице телеканала НТА в соцсети, пишет RegioNews.

О выходе депутатов из фракции сообщил депутат Тарас Кльофа. Фракцию покинули Олег Береза, Ольга Посыпанко, Тарас Кльофа, Игорь Стояновский, Елена Пасевич.

Собственная позиция или особое мнение депутата фракции может тянуть за собой игнорирование объектов и направлений, инициатив и программ. У каждого есть выбор между альтернативой молча соглашаться с партийной позицией, даже если она вызывает внутреннее неприятие или отказаться действовать по двойным стандартам. Поэтому мы приняли решение о выходе из фракции партии "Самопомощь" и продолжение работы в ЛГС как внефракционные депутаты", – сообщил Тарас Кльофа.