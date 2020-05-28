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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
28 мая 2020, 13:24 15

Львовскую "Самопомощь" покинули сразу пять депутатов

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28 мая 2020, 13:24 15
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Львовская "Самопомощь" Андрея Садового разбегается перед выборами
Фото: Львовский горсовет
Львовская "Самопомощь" Андрея Садового разбегается перед выборами

Во Львове с крупнейшей фракции в городском совете вышли сразу пять депутатов.

Видео с внеочередной сессии городского совета обнародовали на странице телеканала НТА в соцсети, пишет RegioNews.

О выходе депутатов из фракции сообщил депутат Тарас Кльофа. Фракцию покинули Олег Береза, Ольга Посыпанко, Тарас Кльофа, Игорь Стояновский, Елена Пасевич.

Собственная позиция или особое мнение депутата фракции может тянуть за собой игнорирование объектов и направлений, инициатив и программ. У каждого есть выбор между альтернативой молча соглашаться с партийной позицией, даже если она вызывает внутреннее неприятие или отказаться действовать по двойным стандартам. Поэтому мы приняли решение о выходе из фракции партии "Самопомощь" и продолжение работы в ЛГС как внефракционные депутаты", – сообщил Тарас Кльофа.

Депутаты, вышедшие из "Самопомочі" создадут отдельную депутатскую группу "Внефракционные". Ее возглавит Елена Пасевич.

Мэр Львова Андрей Садовой никак не прокомментировал эту ситуацию.

"Самопомощь" во Львовском городском совете трещит по швам

"Самопомощь" во Львовском городском совете трещит по швам. В настоящее время из фракции вышли аж 5-ро депутатов. Их заявление шокировало всех и даже вызвала аплодисменты Покинули фракцию: Олег Береза, Ольга Посыпанко, Тарас Кльофа, Игорь Стояновский, Елена Пасевич.

Опубликовано Телеканал НТА Четверг, 28 мая 2020 года.

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Львов депутат горсовет Садовой Андрей Самопомич фракция
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