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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
27 травня 2020, 13:49 8

Стали відомі перші результати ІФА-тестування у Львові

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27 травня 2020, 13:49 8
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Антитіла до коронавірусу виявили у сімох працівників лікарні швидкої допомоги
Антитіла до коронавірусу виявили у сімох працівників лікарні швидкої допомоги

Стали відомі результати ІФА-тестування на антитіла до коронавирусу у працівників Львівської станції «швидкої допомоги». З сорока працівників антитіла виявили у семи людей, з яких троє не знали, що перехворіли COVID-19.

Як передає "Громадське", про це повідомив директор з анестезіологічної роботи Львівської лікарні швидкої медичної допомоги Іван Миськів, пише RegioNews.

З сімох щасливчиків з антитілами, тільки четверо знали про свій діагноз і проходили ПЛР-тестування.

У чотирьох проводилися ПЛР-тести. Медики перенесли захворювання в легкій формі. Ще троє — очевидно, перенесли надлегку форму, тому що симптомів не було і ПЛР-тест вони не здавали", — зазначив Іван Миськів.

"ІФА-тестування визначає, як організм бореться з вірусом. Якщо вірус - антиген, то на нього виробляється нейтралізуюче антитіло. Тобто, виробляються імуноглобуліни. Починаючи з 4-5 дня можна визначити імуноглобуліни M i G. Якщо визначаються імуноглобуліни G, то це говорить про те, що людина вже перехворіла", — уточнив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

У Львові першочергово тестують всіх медиків лікарні швидкої медичної допомоги та першої міської лікарні — для них ІФА-аналіз безкоштовний.

Пізніше за такою ж схемою перевірять працівників, які забезпечують життєдіяльність міста — поліцейських, комунальників та військових.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що ІФА-тестування в першу чергу, будуть проводити людям з симптомами і клінічними проявами коронавіруса, а також контактним особам, навіть якщо симптомів COVID-19 немає. Також будуть тестуватися всі групи ризику.


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