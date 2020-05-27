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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 травня 2020, 17:48 3

Німецький суд відмовив Україні в екстрадиції Онищенка

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27 травня 2020, 17:48 3
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Після винесення рішення суду він вийшов на свободу
Фото: Facebook
Після винесення рішення суду він вийшов на свободу

Вищий земельний суд німецького міста Ольденбург відмовив в екстрадиції в Україну екснардепа Олександра Онищенка, якого підозрюють в корупції.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle, передає RegioNews.

На думку суду, покищо важко встановити, що справа проти Онищенка відкрита з політичних мотивів. Також німецький суд сумнівається, що у випадку екстрадиції йому буде забезпечене належне утримання в закладах пенітенціарної системи України.

Раніше суд звернувся до української влади з проханням надати детальний опис умов утримання під вартою, на котрі міг би розраховувати Онищенко в слідчому ізоляторі в Києві.

Однак тоді українська сторона поінформувала німецький суд "лише в загальних рисах" щодо того, що міжнародних стандартів буде дотримано. Таких запевнень суддям в Ольденбурзі було замало", - йдеться в повідомленні.

Також судді послалися на доповіді Європейського комітету із запобігання катуванням Ради Європи, члени якого відвідали у 2017 році в'язницю в Україні.

У зробленій наступного року доповіді експерти комітету вказали на "нелюдські умови утримання ув'язнених, що принижують людську гідність", - зазначається на сайті суду.

Судді Вищого земельного суду Оденбурга скасували ордер про екстрадиційний арешт Онищенка. Після рішення суду він може залишити в'язницю.

Довідка: народного депутата VII скликання Олександра Онищенка вважають організатором кримінальної схеми із перепродажу на аукціонах газу, видобутого державною компанією "Укргазвидобування”, через низку фірм. Ексголові ДФС Насірову інкримінували необгрунтоване надання податкової розстрочки цим комерційним структурам. Загалом державі було завдано збитків майже на 3 млрд гривень. Головний фігурант справи Онищенко втік з України у 2016 році. Наразі він перебуває у Німеччині, тривають переговори щодо його екстрадиції.

Нагадаємо, порушення у роботі "Укргазвидобування” виявили ще у 2015 році. А відсторонений через справу Насіров зумів довести неправомірність свого звільнення у суді.

13 травня у Вищому антикорупційному суді відбулося перше засідання по суті у справі проти колишнього народного депутата Олександра Онищенка та його фінансового директора.


суд Німеччина корупція Олександр Онищенко
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