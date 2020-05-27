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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 мая 2020, 17:48 3

Немецкий суд отказал Украине в экстрадиции Онищенко

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27 мая 2020, 17:48 3
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После вынесения решения суда он вышел на свободу
Фото: Facebook
После вынесения решения суда он вышел на свободу

Высший земельный суд немецкого города Ольденбург отказал в экстрадиции в Украину бывшего нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в коррупции.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle, передает RegioNews.

По мнению суда, пока трудно установить, что дело против Онищенко открыто по политическим мотивам. Также немецкий суд сомневается, что в случае экстрадиции ему будет обеспечено надлежащее содержание в учреждениях пенитенциарной системы Украины.

Ранее суд обратился к украинским властям с просьбой предоставить детальное описание условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в следственном изоляторе в Киеве.

Однако тогда украинская сторона проинформировала немецкий суд "только в общих чертах" о том, что международные стандарты будут соблюдены. Таких заверений судьям в Ольденбурге было мало", - говорится в сообщении.

Также судьи сослались на доклады Европейского комитета по предотвращению пыток Совета Европы, члены которого посетили в 2017 году тюрьму в Украине.

В сделанном в следующем году докладе эксперты комитета указали на "нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающие человеческое достоинство", - отмечается на сайте суда.

Судьи Высшего земельного суда Оденбурга отменили ордер об экстрадиционном арест Онищенко. После решения суда он может покинуть тюрьму.

Справка: народного депутата VII созыва Александра Онищенко считают организатором криминальной схемы по перепродаже на аукционах газа, добытого государственной компанией "Укргаздобыча”, через ряд фирм. Екс-главе ГФС Насірову инкриминировали необоснованное предоставление налоговой рассрочки этим коммерческим структурам. В целом государству был нанесен ущерб почти на 3 млрд гривен. Главный фигурант дела Онищенко бежал из Украины в 2016 году. Сейчас он находится в Германии, идут переговоры о его экстрадиции.

Напомним, нарушения в работе "Укргаздобычи” обнаружили еще в 2015 году. А отстраненній из-за дела Насиров сумел доказать неправомерность своего увольнения в суде.

13 мая в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по существу по делу против бывшего народного депутата Александра Онищенко и его финансового директора.


суд Германия коррупция Александр Онищенко
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