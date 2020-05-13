"Газова справа” Онищенка: обвинувальний акт оголосили заочно

Перше слухання пройшло у Вищому антикорупційному суді

Фото: Facebook Александр Онищенко

Перше слухання пройшло у Вищому антикорупційному суді

У Вищому антикорупційному суді відбулося перше засідання по суті у справі проти колишнього народного депутата Олександра Онищенка та його фінансового директора.

Про результат слухання повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передає RegioNews.

Прокурор та адвокат виголосили вступні промови, оголосили короткий виклад обвинувального акту.

Зауважимо, захисники Онищенка просили надати їм більш ніж півроку на ознайомлення з матеріалами справи (188 днів). Суд відхилив це клопотання, наступний розгляд призначили вже на 14 травня. До слова, досудове розслідування так званої "газової справи” остаточно завершили на початку минулого року.

Фігурантом цієї ж справи є колишній голова ДФС Роман Насіров. Засідання суду у його справі та у справі його підлеглого вкотре перенесли. Адвокати затребували додатковий час на ознайомлення.

Довідка: народного депутата VII скликання Олександра Онищенка вважають організатором кримінальної схеми із перепродажу на аукціонах газу, видобутого державною компанією "Укргазвидобування”, через низку фірм. Ексголові ДФС Насірову інкримінували необгрунтоване надання податкової розстрочки цим комерційним структурам. Загалом державі було завдано збитків майже на 3 млрд гривень. Головний фігурант справи Онищенко втік з України у 2016 році. Наразі він перебуває у Німеччині, тривають переговори щодо його екстрадиції.

Нагадаємо, порушення у роботі "Укргазвидобування” виявили ще у 2015 році. А відсторонений через справу Насіров зумів довести неправомірність свого звільнення у суді.