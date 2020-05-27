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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 травня 2020, 14:57 4

Уряд затвердив плани формування тергромад для трьох областей

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27 травня 2020, 14:57 4
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Це рішення наближає завершення чергового етапу реформи децентралізації
Фото: скріншот відео
Це рішення наближає завершення чергового етапу реформи децентралізації

Кабінет міністрів України під час засідання 27 травня затвердив останні три перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей.

Про це в Telegram повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, Уряд проводить консультації щодо перспективного плану Автономної Республіки Крим на всіх рівнях, його буде сформовано після деокупації півострова.

Затверджені по всій території країни перспективні плани — це двигун змін для окремих громад та країни загалом. Для громад — це не тільки новий рівень відповідальності, а й одночасно — новий рівень можливостей, коли люди обирають як їм зручніше жити, де будувати школу, де відкривати дитсадок", - сказав Шмигаль.

Він додав, що це лише одна з частин реформи децентралізації, яка буде надалі впроваджуватися.

Сьогодні ми бачимо результат титанічної роботи Уряду, профільного міністерства, народних депутатів, представників місцевого самоврядування та простих громадян", - зазначив прем'єр.

Денис Шмигаль зазначив, що суспільство сприймає реформу децентралізації як одну з найбільш зрозумілих, прозорих, успішних і потрібних.

Нагадаємо, 7 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Вінницької, Донецької, Черкаської та, з доопрацюванням, Чернівецької областей.

Також 13 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективний план формування територій громад Чернігівщини, а також ще чотирьох областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської та Закарпатської. Крім того, у Чернігівській області створять 57 громад.


Кабмін децентралізація община Деніс Шмигаль
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