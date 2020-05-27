Кабмін погодив призначення Василя Володіна головою Київської ОДА

Василь Володін виконував обов`язки голови Київської ОДА з 12 березня цього року

Василь Володін виконував обов`язки голови Київської ОДА з 12 березня цього року

Про це йшлося на засіданні уряду сьогодні, 27 травня, пише RegioNews.

Василь Володін з 12 березня був тимчасово виконуючим обов’язки голови цієї ОДА, а до того два місяці був заступником тодішнього голови КОДА, а нині міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Довідка:

Василь Володін, 41 рік.

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Міжнародні відносини", кваліфікація "Спеціаліст з міжнародних відносин. Перекладач".

Працював менеджером зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства "Укрфермерпостач", заступником директора ТОВ "Торговий дім "Дівіко" та ТОВ "Група компаній "УКРАГРО" (за сумісництвом) у Києві.

Був головним спеціалістом відділу з питань оподаткування управління з питань оподаткування та зовнішньоекономічної діяльності Департаменту фінансового законодавства Міністерства юстиції України.

З 2006 по 2010 роки працював у Держагентстві України з інвестицій та інновацій. Займав посади від заступника начальника юридичного управління — начальника відділу фінансового законодавства та розвитку ринків капіталу до директора юридичного департаменту Державного агентства.

Розпорядженням Кабміну від 28 листопада 2007 року Володіна включено до складу держкомісії по розробці пропозицій щодо вдосконалення управління інноваційною сферою.

Наказом Держінвестицій від 17 травня 2010 року було включено до складу Міжвідомчої комісії з підготовки інвестпроектів для реалізації в реальному секторі економіки із залученням фінансових механізмів банківських установ.

2010 став заступником генерального директора Державного підприємства "Державна інвестиційна компанія", 2011 — заступником голови Спостережної ради ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку".

2012 - 2019 - директор Департаменту правового забезпечення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Наказом НКРЗІ від 1 грудня 2015 року №632 було включено до складу робочої групи з питань запровадження системи мобільного зв'язку четвертого покоління.

Розпорядженням президента Петра Порошенка від 29 вересня 2016 року №255 / 2016 рп був включений до складу делегації України для участі в 26-му Конгресі Всесвітнього поштового союзу в Стамбулі (Туреччина).

Розпорядженням Кабміну від 19 вересня 2018 року №659-р було включено до складу урядової делегації для участі в Повноважній конференції Міжнародного союзу електрозв'язку в Дубаї (ОАЕ).

До 20 грудня 2019 року — виконувач обов'язки генерального директора Державного підприємства "Електронмаш".

З 20 грудня 2019 року — заступник голови Київської обласної державної адміністрації.

Указом Президента України від 11 березня 2020 року № 76/2020 на Володіна Василя Геннадійовича тимчасово покладено виконання обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації.