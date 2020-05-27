Правительство утвердило планы формирования теробщин для трех областей

Это решение приближает завершение очередного этапа реформы децентрализации

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Это решение приближает завершение очередного этапа реформы децентрализации

Кабинет министров Украины во время заседания 27 мая утвердил последние три перспективные планы формирования территорий общин Запорожской, Львовской и Одесской областей.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, правительство проводит консультации по поводу перспективного плана Автономной Республики Крым на всех уровнях, он будет сформирован после деоккупации полуострова.

Утверждены по всей территории страны перспективные планы - это двигатель изменений для отдельных общин и страны в целом. Для общин - это не только новый уровень ответственности, но и одновременно - новый уровень возможностей, когда люди выбирают, как им удобнее жить, где строить школу, где открывать детсад", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что это лишь одна из частей реформы децентрализации, которая будет в дальнейшем внедряться.

Сегодня мы видим результат титанической работы правительства, профильного министерства, народных депутатов, представителей местного самоуправления и простых граждан", - отметил премьер.

Денис Шмыгаль отметил, что общество воспринимает реформу децентрализации как одну из самых понятных, прозрачных, успешных и востребованных.

Напомним, 7 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования ОТГ Винницкой, Донецкой, Черкасской и, с доработкой, Черновицкой областей.

13 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования ОТГ Черниговщины, а также еще четырех областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской и Закарпатской. Кроме того, в Черниговской области создадут 57 общин.