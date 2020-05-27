Заборону на експорт протиепідемічних товарів продовжили ще на місяць

Серед заборонених до експорту товарів - маски, захисні окуляри та распіратори

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Серед заборонених до експорту товарів - маски, захисні окуляри та распіратори

Кабінет міністрів України продовжив заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 юля 2020 року. Також зі списку заборонених до експорту товарів виключили деякі позиції.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, повідомляє RegioNews.

"Доповнити норми, які дозволять здійснювати експорт водонепроникних лабораторних костюмів і халатів ізоляційних медичних одноразових в разі, якщо відносяться до 1 і 5 типом захисту одягу від інфекційних агентів, що підтверджується маркуванням", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

Нагадаємо, в Україні знову дозволять експорт товарів медичного призначення, за умови, якщо ці товари неможливо продати в Україні.

У березні з введенням карантину в Україні уряд заборонив до 1 червня експорт товарів протиепідемічного призначення. У цей перелік увійшли медичні маски, захисні окуляри, респіратори, медичні рукавички, лабораторні костюми.