Заборону на експорт протиепідемічних товарів продовжили ще на місяць
Кабінет міністрів України продовжив заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 юля 2020 року. Також зі списку заборонених до експорту товарів виключили деякі позиції.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, повідомляє RegioNews.
"Доповнити норми, які дозволять здійснювати експорт водонепроникних лабораторних костюмів і халатів ізоляційних медичних одноразових в разі, якщо відносяться до 1 і 5 типом захисту одягу від інфекційних агентів, що підтверджується маркуванням", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.
Нагадаємо, в Україні знову дозволять експорт товарів медичного призначення, за умови, якщо ці товари неможливо продати в Україні.
У березні з введенням карантину в Україні уряд заборонив до 1 червня експорт товарів протиепідемічного призначення. У цей перелік увійшли медичні маски, захисні окуляри, респіратори, медичні рукавички, лабораторні костюми.
- 15:37 27 травня Голова Кіровоградської ОДА Балонь розповів, як його призначали на посаду
- 15:37 27 травня В голови РДА на Рівненщині виявили коронавірус
- 15:19 27 травня На Буковині антитіла до COVID-19 має майже кожний п`ятий протестований
- 15:16 27 травня Кабмін презентував програму стимулювання економіки від наслідків Covid-19
- 14:57 27 травня Уряд затвердив плани формування тергромад для трьох областей
- 14:52 27 травня Кабмін розділив Мінекоенерго на два органи
- 21:55 26 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини