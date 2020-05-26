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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
26 травня 2020, 17:38 7

Київський суд відкрив провадження за позовом Максима Нефьодова до Кабміну

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26 травня 2020, 17:38 7
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Нефьодов просить скасувати розпорядження Кабінету міністрів про звільнення його з посади голови Державної митної служби
Фото: антикор
Нефьодов просить скасувати розпорядження Кабінету міністрів про звільнення його з посади голови Державної митної служби

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом екскерівника Державної митної служби Максима Нефьодова до Кабінету міністрів України.

Про це йдеться на сайті Окружного адміністративного суду Києва, пише RegioNews.

Нефьодов оскаржує своє звільнення у суді і хоче поновитися на посаді очільника митниці.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження та призначив на 1 липня підготовче засідання у справі за позовом Максима Нефьодова до Кабінету міністрів України щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби”, - йдеться в повідомленні суду.

Максим Нефьодов просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету міністрів України від 24 квітня ”Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади голови Державної митної служби України” і поновити його на зазначеній посаді.

Крім того, він просить суд стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

Нагадаємо, 6 березня голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що у випадку, якщо новий Кабмін не буде підтримувати його реформи, він готовий покинути посаду.

24 квітня Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова з поста голови Митної служби. Тоді ж звільнили і керівника податкової служби Сергія Верланова.

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Максим Нефьодов митниця звільнення суд позов компенсація Кабмін
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